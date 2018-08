Video Cagliari Atletico Madrid 0-1 | highlights e gol della partita Basta Moreno!

Diretta/ Cagliari-Atletico Madrid (risultato finale 0-1) streaming Video e tv : vittoria dei colchoneros : Diretta Cagliari Atletico Madrid: info streaming video e tv della partita amichevole di gran lusso in programma oggi mercoledi 8 agosto alla Sardegna Arena. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 21:49:00 GMT)

Cagliari Atletico Madrid/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Cagliari Atletico Madrid: info Streaming video e tv della partita amichevole di gran lusso in programma oggi mercoledi 8 agosto alla Sardegna Arena. Alla Sardegna Arena è cominciata da circa una ventina di minuti l'amichevole tra Cagliari e Atletico Madrid, lo stadio è vestito a festa per salutare l'addio al calcio giocato di Andrea Cossu, che a 38 anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ricordiamo che la ...

DIRETTA/ Trabzonspor Cagliari (risultato finale 0-0) streaming Video e tv : poche emozioni - finisce senza gol : DIRETTA Trabzonspor Cagliari info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live dell'amichevole della formazione sarda (oggi sabato 4 agosto)(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 20:26:00 GMT)

Cagliari ko ad Istanbul contro il Fenerbahçe - ok Fiorentina e Sampdoria [Video] : Cagliari battuto 2-1 a Istanbul dal Fenerbahçe nella prima delle due amichevoli precampionato programmate in Turchia. La squadra di Maran ha saputo fronteggiare alla pari un avversario molto forte, cliente fisso delle Coppe Europee (tra poco lo aspettano i preliminari di Champions) ed imbottito di nazionali, tra cui l’ex rossoblù Mauricio Isla. Ad un certo punto della gara si è fatto sentire il gap di preparazione a favore dei turchi ...

