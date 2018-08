Terremoto Indonesia | nuova scossa | panico e danni agli edifici FOTO

Terremoto Indonesia - nuova scossa di magnitudo 5.9 a Lombok/ Ultime notizie : guerra sul bilancio delle vittime : Terremoto Indonesia, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a Lombok. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 10:30:00 GMT)

Terremoto - nuova forte scossa in Indonesia : torna la paura a Lombok [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto Indonesia - nuova scossa di magnitudo 6.2 a Lombok : Il nuovo sisma ha avuto epicentro nella stessa zona del Terremoto di domenica scorsa che ha fatto centinaia di vittime. Segnalati diversi crolli: molte delle costruzioni già danneggiate dalla precedente scossa infatti non hanno retto al nuovo Terremoto e sono collassate.Continua a leggere

C’è stata un’altra scossa di Terremoto a Lombok - in Indonesia - con magnitudo 6.2 : Giovedì mattina è stata registrata un’altra scossa a Lombok, l’isola Indonesiana di fianco a Bali già colpita il 5 agosto da un terremoto che potrebbe avere causato alcune centinaia di morti. L’agenzia Indonesiana che si occupa di terremoti ha detto The post C’è stata un’altra scossa di terremoto a Lombok, in Indonesia, con magnitudo 6.2 appeared first on Il Post.

I morti per il Terremoto in Indonesia potrebbero essere molti di più : L'agenzia di stampa di stato parla di almeno 347, e intere zone dell'isola di Lombok devono ancora essere raggiunte dai soccorsi The post I morti per il terremoto in Indonesia potrebbero essere molti di più appeared first on Il Post.

Terremoto Indonesia - arrivano le scuse di Facebook per le imbarazzanti vignette apparse per sbaglio sui profili delle persone colpite : Facebook si è scusata per il fatto che alcuni messaggi sul terribile Terremoto in Indonesia siano stati accompagnati da confetti e palloncini, alcune delle ‘emoj’ più popolari. Lo riporta il sito internet della Bbc. Domenica, una scossa di magnitudo 6,9 sulla scala Richter ha colpito l’isola di Lombok e ucciso oltre 130 persone. Molti iscritti Indonesiani hanno scritto messaggi utilizzando la parola “selamat”, che a ...

Terremoto Indonesia - sale il numero delle vittime : sono 347. Oltre 165mila gli sfollati : “Abbiamo bisogno di aiuto” : In Indonesia si cercano altri sopravvissuti, ma a tre giorni dal Terremoto nel nord dell’isola di Lombok, a salire è solo il conto delle vittime: l’agenzia statale Antara parla di 347 morti, ma il conto potrebbe aggravarsi ancora. Quasi un terzo delle vittime ha perso la vita a Kayangan sul lato nord dell’isola, nei distretti di Pemenang, Gangga e Tanjung si sono registrati tra i 57 e i 54 morti, a Bayan 11. Tra i morti non sono stati ...

Aldo Montano - il post dopo il Terremoto in Indonesia : «Ora capiamo cosa hanno vissuto i nostri connazionali» : Un'esperienza terrificante quella vissuta da Aldo Montano e Olga Plachina: la coppia in vancanza in Indonesia si è ritrovata nel bel mezzo del terremoto che ha colpito l'isola di...