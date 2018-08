Tagli agli sconti fiscali per finanziare la manovra 2019 Bonus 80 euro in bilico

Salvini : 'Non vogliamo Tagliare gli 80 euro e aumentare l'Iva' : "Il governo non pensa di tagliare gli 80 euro e non vuole aumentare l'Iva". E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sottolineando che l'esecutivo sta lavorando "per attuare il suo ...

Caos Serie B e Serie C : i campionati fatti dai tribunali tra ripescaggi e penalizzazioni rischiano lo slittamento o la sospensione [DETTagli] : E’ un Caos infernale la composizione dei campionati per la stagione 2018-2019. Il futuro dei campionati è incerto tra tribunali, sentenze, penalizzazioni e ripescaggi. In Serie B dopo Cesena e Bari, è stato estromesso dal torneo cadetto anche l’Avellino, ma proprio ieri gli irpini hanno comunicato che si affideranno al Consiglio di Stato, tentando di fatto l’ultima carta per non perdere la categoria. I posti liberi nei ...

Taglio 80 euro e aumento Iva - Governo smentisce : Fake news : Taglio 80 euro scongiurato, anzi falso. “Il Governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l’iva”. E’ quanto afferma il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, sottolineando che il Governo sta lavorando “per attuare il programma”. “Spiace dover rincorrere alcune indiscrezioni dei giornali – conclude – palesemente false e che servono solo per riempire le ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte vicino alla partecipazione : “mancano solo alcuni detTagli” : Francesco Monte, dopo la deludente esperienza a L’Isola dei Famosi, si appresta a prendere parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip Francesco Monte sarebbe ad un passo dal firmare il contratto che lo renderebbe un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 3. Dopo che la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, all’interno della seconda edizione del reality lo tradì con Ignazio Moser, il tarantino vuole la sua ...

Pensioni - subito quota 100 e Taglio delle pensioni d'oro : Il piano del governo: sforbiciata degli assegni sopra i 4mila per finanziare l'innalzamento delle pensioni minime

BatTaglia a Gaza - Israele : siamo più vicini all'intervento di terra : Le forze armate israeliane hanno colpito nella notte 'oltre 140 obiettivi di Hamas' e si sono dette pronte 'a un'operazione' terrestre nella Striscia di Gaza dopo che ieri sera sei razzi hanno colpito ...

Stop all'Iva - sgravi fiscali ridotti e Taglio del bonus da 80 euro Pensioni - quota 100 con gradualità : Avvio della flat tax e del reddito di cittadinanza. Ma anche un primo intervento sulle Pensioni e quella spinta agli investimenti che è il chiodo fisso del ministro dell'Economia Giovanni...

La batTaglia di Anthony Burgess contro la censura "meccanica" : 'I libri in fiamme non illuminano le tenebre', scriveva W.H. Auden, poeta fra i prediletti da Anthony Burgess, autore di Arancia meccanica, che fin dai banchi di scuola alzò la voce contro i pericoli, ...

BatTaglia a Gaza - Israele : si avvicina l’intervento di terra : Le forze armate israeliane hanno colpito nella notte «oltre 140 obiettivi di Hamas» e si sono dette pronte «a un’operazione» terrestre nella Striscia di Gaza dopo che ieri sera sei razzi hanno colpito la città di Sderot e ferito 11 persone. Nella notte c’è stata una Battaglia di intensità mai vista da anni. L’aviazione ha compiuto decine di raid, o...

Resident Evil 2 : gli sviluppatori svelano alcuni detTagli sulla creazione di Leon - Claire - la rigiocabilità e molto altro : L'ultimo numero di Weekly Famitsu includeva un'intervista con il director di Resident Evil 2 Kazunori Kadoi, il direttore del team Yasuhiro Ampo e il produttore Yoshiaki Hirabayashi, i quali hanno fornito molti dettagli interessanti sul remake in uscita.Come riportato da Dualshockers, Gli sviluppatori iniziano dicendo che sono stati sorpresi dalla ricezione positiva all'E3 e onorati dal premio Game Critics. Lo sviluppo sta "procedendo senza ...

Berlino Taglia ancora il suo debito e dall'Italia vuole di più : Agosto è iniziato in Germania con una buona notizia per i cittadini tedeschi che considerano il debito un'onta: il debito pubblico tedesco, federale e locale, è sceso per la prima volta dal 2010 sotto ...

Pensioni d'oro - depositato Ddl M5S-Lega sui Tagli agli assegni oltre 4000 euro : Il testo di legge riguardante il taglio delle Pensioni d'oro è stato depositato nella giornata di ieri [VIDEO]dai due capogruppo Lega e Movimento Cinque Stelle alla Camera, Riccardo Molinari e Francesco D'Uva. Il testo è composto da sei articoli e avra' come obiettivo quello di tagliare gli assegni superiori ai quattromila euro al mese per destinare i risparmi di spesa alle Pensioni minime e sociali, con l'obiettivo di raggiungere la soglia dei ...

«Wavy lob» - elogio al Taglio perfetto per le vacanze : Il lob è quel taglio che le più temerarie in fatto di sperimentazioni con la propria chioma hanno provato almeno una volta nella vita. Di tendenza, non troppo impegnativo e adatto a qualsiasi tessitura – capelli lisci, ricci, ondulati -, è l’haircut ideale per dare una sferzata di cambiamento al proprio look, ma senza stravolgerlo completamente.LEGGI ANCHEBob, lob e colore capelli, l'abbinamento ideale Elegante e sbarazzino d’inverno, e ...

Tutti i Tagli da uomo ispirati alle star : Quando pensiamo ai tagli più iconici ci viene in mente David Beckham e ai suoi camaleontici cambi. Da quando portava le cornwors, al momento cresta ossigenata, alla rasatura marine, al ciuffo importante dall’inclinazione sempre diversa. Lui riesce a fare costantemente tendenza, testimoniando come anche per gli uomini l’hairstyle sia una parte fondamentale del look, la chiave del sex appeal. Instagram conferma. Quando Adam Levine è ...