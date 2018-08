sportfair

: Rabobank Super Series: Chirichella e ... - Volleyball_it : Rabobank Super Series: Chirichella e ... - fenomenogabry : #Pallavolo Rabobank Super Series - Riscatto Italia, Egonu ne fa 31: Turchia ko - volleynet_it : Rabobank Super Series Volleyball: riscatto azzurro, 3-1 sulla Turchia Nella terza giornata della Rabobank… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Match vittorioso contro la Turchia per le azzurre nella terza giornata dellaNella terza giornata dellaprontodella nazionale italiana, uscita vittoriosa dalla sfida contro la Turchia 3-1 (25-19, 25-19, 29-31, 25-23). Grazie al successo di oggi le ragazze di Davide Mazzanti hanno chiuso la fase a gironi del torneo con due successi e sei punti. In attesa dell’ultima sfida di questa sera tra Olanda e Russia, le azzurre sono già sicure del secondo posto in classifica e sabato in semifinale ritroveranno la Russia (orario 14.30 o 17). Contro la Turchia da segnalare la gran prestazione di Paola Egonu, autrice di 31 punti (2 aces e 4 muri). Dall’altra parte della rete la migliore marcatrice è stata Meryem Boz (18 punti). Come formazione iniziale Mazzanti ha riproposto quella della sfida iniziale di martedì ...