Wolfsburg-Napoli | sabato l' amichevole in diretta tv su Premium

(Di mercoledì 8 agosto 2018) In data odierna, ci sara' la secondadi rilievo internazionale per il. La squadra di Carlo Ancelotti affrontera' il Borussia Dortmund VIDEO, poi nei prossimi giorni sfidera' un altro club di Bundesliga, più precisamente il. I tifosi partenopei e tutti gli appassionati potranno guardare la partita intv nella giornata di11 agosto 2018 alle ore 19.30 su Mediaset. Volendo, sara' visibile anche in streaming attraversoPlay. Il match verra' disputato alla Volkswagen-Arena die sara' l’ultimo test per gli azzurri prima dell’inizio del campionato. Rispetto agli altri due impegni di agosto, la sfida contro la squadra di Bruno Labbadia, allenatore tedesco di chiare origini italiane, sara' decisamente più abbordabile. Lo dimostra il fatto che nella passata stagione si è salvata solamente allo spareggio ...