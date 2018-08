The Quiet Man | ecco le prime immagini di gioco per la nuova IP di Square Enix

eurogamer

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Quest'oggiha fornito qualche interessante nuovo dettaglio su TheMan, la suaIP mostrata per la prima volta a questo E3 2018, riporta Dualshockers.Innanzitutto sono stati pubblicati delle nuovedi. In questi screenshot possiamo vedere sia il combattimento che alcuni ambienti diche avremo la possibilità di esplorare. Per quanto riguarda la storia del, possiamo leggere in una forma piuttosto insolita. I personaggi sono infatti stati camuffati da uccelli, per cui leggiamo di un uccello femmina che è intrappolato in una gabbia sorvegliata da una tigre, mentre un altro uccello che non può sentire nulla (probabilmente il protagonista, dato che sappiamo essere non udente) è li a vedere la scena. Confrontando queste parole con l'artwork principale, è possibile che queste metafore rappresentino i personaggi ritratti.Read more…