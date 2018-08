NBA 2K19 si mostra nel primo gameplay trailer

NBA2k19 - ecco le indiscrezioni : le valutazioni dei big (alcune discutibili) e la miglior lineup : NBA2k19 si appresta a sbaragliare il mercato con la sua uscita che come sempre è attesissima dagli appassionati di basket americano NBA2k19 uscirà tra diverse settimane, ma già le prime anticipazioni stanno mandando in visibilio i grandi appassionati del gioco di basket più amato al mondo. Come sempre, c’era grande attesa per conoscere le valutazioni dei cestisti più rappresentativi dell’NBA e le sorprese non sono mancate. Il ...

NBA 2K19 – Cousins ‘scontento’ del suo overall : “vi farò vedere diverse cose quest’anno” : Gli overall di NBA 2K19 hanno generato grandi discussioni fra i fan e gli stessi giocatori: DeMarcus Cousins è rimasto scontento del suo rating ed è pronto a dimostrare di meritare un upgrade I primi overall dei top player di NBA2K19 hanno fatto subito discutere tanto i fan quanto gli stessi giocatori. DeMarcus Cousins ad esempio, non ha preso benissimo il suo overall di ‘90’, ben 2 punti in meno rispetto a quello dello scorso anno. Una ...

NBA 2K19 – Svelato l’overall pazzesco di LeBron James : “non male per un vecchietto” : La 2K ha Svelato l’overall di LeBron James: il nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers raggiungerà la pazzesca cifra di 98 come valore complessivo Finita la stagione NBA, il basket a stelle e strisce si prende una meritata pausa durante l’offseason. L’unico modo per vedere ancora i campioni della pallacanestro americana in campo è quello di giocare ad NBA2K. A tal proposito, la 2K ha rilasciato alcune novità sul nuovo ...

Giannis Antetokounmpo sulla cover di NBA 2K19 : è il primo europeo di sempre : "È il perfetto atleta di copertina e siamo entusiasti di averlo come prima star internazionale poiché NBA 2K ha un forte seguito di fan in tutto il mondo". L'edizione standard di NBA 2K19 include i ...

Mercato NBA – LeBron James e la strana coincidenza con NBA 2K19 : l’addio ai Cavs è… ‘ufficiale’ : LeBron James confermerà la strana coincidenza che vede il giocatore presente sulla copertina di NBA 2K19 cambiare squadra nel breve periodo? Nella giornata di oggi è arrivata una possibile conferma dell’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers. La ‘fonte’? 2K! Quest’oggi è stata infatti rilasciata la copertina di NBA 2K19 20th Anniversary Edition che vede proprio LeBron James come testimonial dell’edizione che ...

NBA 2K19 ha una data di uscita e confermato LeBron James come cover star : AGGIORNAMENTO:2K annuncia oggi LeBron James come protagonista della NBA 2K19 20th Anniversary Edition: tre volte campione NBA, quattro volte MVP NBA ed appassionato giocatore di NBA 2K. La copertina con il figlio preferito di Akron è una composizione artistica di parole scelte personalmente da LeBron. ognuna delle quali con un significato ben preciso per James, incluse “Strive for Greatness,” “Driven,” e “Equality.” “E' un onore essere sulla ...