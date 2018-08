Atletica | Europei 2018 | Filippo Tortu e la rincorsa sfumata Perché non ha vinto la

Atletica - Europei 2018 – Filippo Tortu : “Era la gara dell’anno - sono deluso. La mia prima batosta - era importante vincere” : Filippo Tortu non è riuscito ad agguantare la tanto agognata medaglia sui 100 metri agli Europei 2018 di Atletica leggera. C’era grande attesa attorno al brianzolo che però si è dovuto accontentare del quinto posto, un risultato deludente considerando le aspettative della vigilia. Il primo italiano capace di scendere sotto il muro dei 10” nella distanza regina oggi si è fermato a 10.08, un tempo troppo alto per poter sperare di ...

Atletica - Europei 2018 : i podi e le medaglie di oggi. Asher-Smith batte Schippers - doppiette polacche nei lanci - delude Tortu e bronzo Crippa : Prima giornata di finali agli Europei 2018 di Atletica leggera. Dopo l’assegnazione delle medaglie nelle 50 km di marcia in mattinata, in serata spazio a cinque atti conclusivi con l’Italia che conquista un bronzo grazie a Yema Crippa sui 10000 metri. 100 METRI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca. 100 METRI (FEMMINILE) – Spettacolare vittoria della britannica Dina Asher-Smith che ha letteralmente dominato la finale con ...

Medagliere Europei Atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Polonia in testa - Italia con 1 bronzo : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica ...

Atletica : Tortu quinto nei 100 metri agli Europei di Berlino : Filippo Tortu è arrivato quinto alla finale dei 100 metri ai campionati Europei di Atletica a Berlino. La gara e' stata vinta dal britannico Hughes in 9"95 davanti al connazionale Prescod e al turco Harvey. Il francese Jimmy Vicaut - tra i favoriti alla vigilia per la vittoria - non ha partecipato alla gara per un problema muscolare durante la fase di riscaldamento.

Europei Atletica - finale dei 100 metri : Tortu è 5°. “Sono arrabbiato - è la mia prima batosta”. Vince l’inglese Hughes : Finisce al quinto posto il sogno di Filippo Tortu agli Europei di atletica leggera. Nella seconda giornata di gare, a Berlino, il velocista milanese delle Fiamme Gialle chiude la finale dei 100 metri in 10″08, lontano di 7 centesimi dal podio, nonostante una partenza conVincente. A Vincere, allungando con le ultime falcate, è stato il britannico Zharnel Hughes (uno dei favoriti, 9″95, migliore tempo dei campionati) davanti al ...

Europei Atletica - prima medaglia azzurra : Crippa è bronzo nei 10mila metri : BERLINO - prima medaglia per l' Italia agli Europei di Atletica di Berlino. L'azzurro Yeman Crippa ha vinto il bronzo bronzo nella finale dei 10mila metri maschili con il tempo di 28.12.15. La ...

Ricordiamo che il grande favorito Kevin Mayer, Campione del Mondo, è stato escluso dopo i tre nulli nel lungo.

Europei Atletica 2018 in diretta live - Filippo Tortu vola in finale nei 100 metri. Crippa bronzo nei 10.000 : Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Berlino . Alle 21.50 l'appuntamento per la caccia ad una medaglia. L'azzurro, primatista italiano sulla distanza, ha ...

Atletica - Europei 2018 : Simone Cairoli - è tutto vero! Lotta per il podio nel decathlon - sesto dopo cinque fatiche : Simone Cairoli sta letteralmente incantando agli Europei 2018 di Atletica leggera e sta andando oltre le più rosee aspettative. Semplicemente l’azzurro è in Lotta per il podio al termine della prima giornata, è tutto vero. Il decathlon non ha mai sorriso ai nostri colori ma il lecchese ci sta entusiasmando a Berlino e sta cercando di far saltare il banco a suon di grandi prestazioni, ben al di sopra del suo massimo potenziale. Il 27enne è ...

Atletica - Europei 2018 : CLAMOROSO - Jimmy Vicaut salta la finale dei 100 metri! Infortunio in allenamento - Tortu vuole la medaglia : Clamorosa notizia a pochissimi minuti dalla finale dei 100 metri maschili degli Europei, che scatterà alle ore 21.50. Jimmy Vicaut, infatti, non parteciperà all’atto conclusivo: il francese, autore di un notevole 9.97 in semifinale (migliore tempo del turno), era il grande favorito per la conquista della medaglia d’oro alla pari del britannico Hughes, ma un problema fisico patito durante il riscaldamento gli impedirà di correre. Il ...