Vittorino Andreoli | «I matti? Geniali Ma non scorderò mai lo sguardo di Pietro Maso»

Vittorino Andreoli : "La normalità è noiosa. Amo i matti perché sono originali" : Ha seguito serial killer, fatto perizie sugli accusati della strage di piazza della Loggia, curato un numero altissimo di pazienti con le più varie patologie. Nel corso della sua lunga carriera lo psichiatra Vittorino Andreoli ha anche frequentato uomini di chiesa, senza però farsi influenzare dalle teorie di alcuni di loro. Nonostante sia entrato in contatto con tanti assassini è convinto che il male non esista: "Esiste ...

