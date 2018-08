Ok Senato a dl milleproroghe con 148 sì | passa alla Camera

Milleproroghe - arriva l’ok del Senato : il testo passerà alla Camera a settembre : Il decreto Milleproroghe è passato al Senato, con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. Il provvedimento adesso passerà alla Camera per la seconda lettura, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.Continua a leggere

Milleproroghe : al via dichiarazioni di voto in Aula Senato : L'Aula del Senato ha terminato l'esame degli emendamenti al decreto proroghe, confermando le modifiche già apportate in commissione. Al via ora in Aula le dichiarazioni di voto sul provvedimento. Il ...

Senato - ingorgo sui decreti prima della pausa estiva. Dignità stoppato in commissione. Precedenza al Milleproroghe : Alle ultime 24 ore di lavoro del Parlamento prima della pausa estiva (che durerà 35 giorni), al Senato si è arrivati all’ingorgo. Un imbuto in cui è arrivato sia l’esame del decreto Dignità sia del decreto Milleproroghe che contiene tra le altre cose le misure sui vaccini, sulle intercettazioni, sulle aziende partecipate e sui contratti di energia. Il decreto Dignità andrà in Aula, solo dopo l’ok del decreto ...

Milleproroghe e decreto lavoro - oggi rush finale al Senato. Mini-fronda M5S sui vaccini : L'Aula di Palazzo Madama si appresta alla chiusura estiva e accelerando sui provvedimenti ancora all'esame. Lo slittamento di 12 mesi dell’obbligo vaccinale potrebbe umentare i voti in dissenso in casa M5S: i casi Fattori e Trizzino...