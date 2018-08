Milan | Paolo Maldini torna a casa | “Leonardo è stato fondamentale | ecco perché ho scelto

Milan - la conferenza LIVE di Paolo Maldini : Paolo Maldini, dopo 9 anni, torna al Milan. Lo farà in veste di dirigente e sarà il direttore sviluppo strategico dell'area sport: l'ex capitano rossonero, che ieri aveva pubbicato una foto su Facebook scrivendo "Back home", risponde alle domande nella conferenza stampa di presentazione. Le sue parole, in diretta. ...

Paolo Maldini al Milan : dove vedere la presentazione in diretta e in tv : Prevista la diretta anche su Sky Sport. diretta televisiva sul Club Channel 'Milan TV', e 'live streaming' su Facebook , lingua italiana, , Youtube , lingua inglese, . Per tutta la giornata la ...

Paolo Maldini - Fabrizio Biasin : quanto vale il suo ritorno al Milan : Da molti anni tutti si domandavano: 'Perché Maldini non ha un ruolo al Milan?'. Già, perché? Le leggende si sprecavano e si sprecano ancora , la lite con una piccola parte della tifoseria, il rapporto ...

Perché Paolo Maldini è tornato al Milan (dopo un doloroso addio) : È il colpo dell’estate, la trattativa più bella, una rincorsa lunga giunta a buon fine e che esalta i tifosi del Milan e non solo, anche gli amanti del calcio, quelli che si ricordano di aver gioito per lui quando indossava la maglia rossonera e quella della Nazionale. Perché Paolo Maldini è di tutti, e il presidente Paolo Scaroni lo sa – “Non ci sono parole per descrivere ciò che Paolo ...

Milan - tutti i trofei vinti in carriera da Paolo Maldini : le FOTO più belle : Venticinque anni e ventisei trofei. Dal primo scudetto all'ultimo Mondiale per Club, passando per il primo titolo da capitano e per quella Champions alzata sempre in Inghilterra 40 anni esatti dopo il ...

Milan - torna Paolo Maldini. Mercato - 'miele' per André Silva : Dopo la rete del portoghese contro il Barcellona arrivano gli apprezzamenti da parte del tecnico rossonero