Film sugli squali | un successo dal 1975 a oggi

Festival di Venezia 2018 - Sulla mia pelle : ecco il Film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi – Teaser : “Scusate, non riesco a parlare bene”. Sarà Sulla mia pelle il film d’apertura della sezione Orizzonti alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia , in programma dal 29 agosto all’8 settembre nella Laguna. Scritta dal regista Alessio Cremonini e dalla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan e distribuita da Netflix, la pellicola prende spunto dall’analisi dei verbali e delle testimonianze di una tra ...

«The Tale» - il Film sugli abusi sessuali da vedere : «Mi chiedono perché non ho raccontato questa storia con un documentario, visto che è la mia specialità. Ma non c’è alcuna prova di quello che mi è successo, tranne che nella mia mente». Per questo, come ha spiegato sul sito americano Deadline, Jennifer Fox ha deciso di fare un film, The Tale, il 20 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, per parlare degli abusi sessuali subiti da bambina, quando a 13 anni perse la verginità con il suo allenatore ...