Banca Carige | dimissioni del consigliere Ilaria Queirolo

Banca Carige - lascia anche la consigliera Ilaria Queirolo : Genova - Con un comunicato diffuso a metà mattinata, Banca Carige ha reso noto che 'la professoressa Ilaria Queirolo, consigliere di amministrazione e membro del comitato Remunerazione, ha rassegnato ...

Banca Carige - Malacalza anticipa efficacia dimissioni : Vittorio Malacalza , Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha anticipato alla data del 3 agosto 2018 l' efficacia delle dimissioni dalla carica già presentate con lettera del 16 luglio ...

UBI Banca - Massiah : "Nei nostri piani non c'è Banca Carige" : "Tutti indicatori positivi" per UBI Banca nel primo semestre. A rivelarlo, Victor Massiah, Amministratore delegato del gruppo Bancario aprendo la conference call con i giornalisti dopo i dati ...

Banca Carige riduce il rosso nel primo semestre : Banca Carige chiude il primo semestre una perdita di 20,2 milioni di euro, riducendo il rosso del primo semestre 2017, quando la perdita è stata pari a 158,4 milioni. Escludendo alcuni "effetti one-...

Banca Carige - istituto allo sbando in attesa dei nuovi vertici. E nel vuoto di potere i conti rischiano di peggiorare : Una pericolosa crisi di liquidità la Banca l’ha già vissuta. Lo ha rivelato lo scorso 31 gennaio l’amministratore delegato di Carige, Paolo Fiorentino, ricordando che il 16 e 17 novembre del 2017 ci fu la corsa agli sportelli per ritirare i depositi da parte della clientela, turbata dalle incertezze sul consorzio di garanzia che doveva accompagnare la Banca ligure all’appuntamento dell’ultimo aumento di capitale da 500 milioni (il terzo dal ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Banca Carige : Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano con un aumento del 2,44%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Il comparto Bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +2 - 32% - - slancio per Banca Carige : Rally per il settore Bancario italiano , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a quota 10.019,18 e sta trattando a 10.123,96, balzando del 2,32% ...

Banca Carige - inchiesta per abuso di mercato/ Ultime notizie : Finanza in sede - “dateci verbali e file audio” : Banca Carige, inchiesta per abuso di mercato. Finanza in sede: “dateci verbali e file audio”. L'istituto conferma le indiscrezioni e la sua collaborazione. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 11:58:00 GMT)

Banca Carige : Malacalza chiede assemblea per revocare il CdA : Malacalza Investimenti , titolare di una partecipazione pari al 20,639% del capitale sociale di Banca Carige ha richiesto la convocazione dell'assemblea degli azionisti per discutere e deliberare la ...

Bufera su Carige - i finanzieri entrano in Banca : "Dateci verbali e file audio" : Ieri mattina la Guardia di finanza si è presentata presso la direzione di banca Carige per notificare un atto della procura. È la richiesta di acquisizione di documentazione relativa alle sedute del ...