Trump vuole continuare la pressione sulla Cina

Usa-Cina : Trump vuole alzare dazi da 10 a 25% su merci per 200 miliardi : Il 24 luglio scorso l'Fmi aveva sostenuto che un tale andamento non mostra segni di manipolazione ma è semmai frutto di una serie di fattori tra cui l'indebolimento dell'economia locale. Di certo in ...

Donald Trump vuole ricandidarsi per le elezioni del 2020 : L'America di Trump, effettivamente, è un Paese con un'economia in crescita . E la rielezione è un evento abbastanza comune nella storia politica d'Oltreoceano.

Giuseppe Conte : “Tria con noi - ok Euro e Nato”/ Intervista del Premier : “Trump vuole aiutare l’Italia” : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Dazi, stampa: Trump vuole una tassa del 25% sulle auto importate

Mercoledì la Casa Bianca ha detto che il presidente americano Donald Trump vuole rimandare l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin inizialmente annunciato per il prossimo autunno: Trump vuole aspettare la fine dell'indagine del procuratore speciale Robert Mueller, quella sulle

Roma. Ma perché il Montenegro? Una nazione piccola piccola, scura – come suggerisce il nome – per le foreste che coprivano le sue montagne. "La storia del Montenegro – diceva Emir Kusturica – E' la storia dei suoi uomini forti di spirito e virtù". Donald Trump deve aver preso la considerazione del r

In un'intervista con Fox News ha detto che potrebbe portare alla Terza guerra mondiale – il Montenegro! – facendo molta confusione sui principi della NATO

Trump vuole rinnovare Air Force 1 - "rosso - bianco e blu" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l'uno sull'altro...

BREXIT - MAY : “Trump vuole CHE DENUNCI UE”/ Respinta soluzione “brutale” : il piano della premier : BREXIT, Theresa May "spiffera" colloquio con Trump: "mi ha detto di DENUNCIare l'Ue per i negoziati". Presidente Usa VUOLE migliore accordo commerciale con Uk: ecco cosa si sono detti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:10:00 GMT)

