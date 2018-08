Napoli è la città scelta per il nuovo Xiaomi Mi Fan Club

Napoli - dopo la sparatoria la protesta dei cittadini del Vasto : 'Andiamo via da qui' : 'Quello che si vive al Vasto è un clima di tensione e di razzismo. Ormai è sempre più difficile vivere in zona'. A dirlo è Omar, zio del ragazzo ferito due Giovedì sera tra via Milano e vico Venezia, ...

Napoli - topo entra in casa e morde un medico : cittadini denunciano il degrado dell'area : Una storia che ha davvero dell'incredibile. L'assurda vicenda è avvenuta a Napoli, in un'abitazione di via Francesco Petrarca a Posillipo, zona altolocata della citta' partenopea. Un topo si è introdotto nell'appartamento e ha morso il dito di una mano al padrone di casa. La disavventura è capitata ad un medico napoletano. L'uomo è stato immediatamente trasportato presso l'ospedale 'Fatebenefratelli' di Napoli, dove è stato subito curato e ...

Placido : «Napoli città caravaggesca» : Non voglio parlare di politica ma oggi ci chiedono di mettere ordine nel nostro vivere quotidiano ma bisogna prima di tutto capire le profonde differenze tra Nord e Sud proprio nella storia. I ...

Placido : 'Napoli è una città caravaggesca' : VICO EQUENSE - 'Adoro Napoli, è una città caravaggesca. In costiera vengo spesso, ho anche dei parenti'. Così Michele Placido commenta il suo legame con il capoluogo partenopeo e la penisola ...

De Laurentiis prende il Bari. I tifosi del Napoli : 'Via dalla nostra città' : TORINO - ' Finalmente, è una vita che 'bari'' . Questo uno degli striscioni affissi nella notte nel capoluogo campano dagli ultrà del Napoli , che criticano la decisione del Presidente del club ...

Napoli - i tifosi attaccano De Laurentiis : “Rispetta la città. Top player? Sei solo un buffone” : I tifosi attaccano DE Laurentiis- Duro attacco da parte dei tifosi del Napoli ad Aurelio De Laurentiis. Un attacco manifestato con degli striscione in giro per la città. La firma è quella della “Curva A”. Una presa di posizione forte e decisa, un attacco totale fatto di parole forti e pesanti. Questi alcuni messaggi: “Di vero […] L'articolo Napoli, i tifosi attaccano De Laurentiis: “Rispetta la città. Top player? ...

Napoli contro De Laurentiis : striscioni sparsi per la città - offese a gogò - la piazza s’infiamma : De Laurentiis ricoperto di insulti da parte dei tifosi del Napoli che non accettano il mercato in tono minore di questa estate I tifosi del Napoli contro De Laurentiis. Nonostante i buoni risultati delle ultime stagioni, i supporters partenopei si sarebbero aspettati una campagna di rafforzamento notevole in questa estate, per andare all’assalto dello scudetto. Invece sono rimasti delusi. Via il faro del gioco Jorginho ed il portiere ...

Via alla sperimentazione del taser in 11 città tra cui Milano - Firenze e Napoli : La pistola elettrica sarà in dotazione alle forze dell'ordine. 'E' un'arma di dissuasione non letale, e un importante deterrente' spiegano dal ministero dell'Interno -

Via libera alla pistola elettrica : Napoli e Caserta tra le città pilota : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Diabete - ‘patologia da città’ : a Napoli e Roma percentuali più alte : Il Diabete patologia che colpisce sempre di più chi vive nelle metropoli italiane. La percentuale di cittadini con questa patologia segue un gradiente decrescente da Sud a Nord: a Napoli ci sono quasi 209 mila persone con Diabete, ovvero il 6,7% degli abitanti; a Roma, la situazione migliora di poco, con il 6,6% dei residenti nella città e nell’area metropolitana (oltre 286 mila persone) che dichiarano di avere il Diabete. Un po’ ...