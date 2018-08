Samsung Galaxy Tab S4 | ecco il tablet che vuole competere con iPad Pro

Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di luglio 2018 : Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 in alcuni mercati. L'articolo Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Si paga dal 2019 con il volantino MediaWorld d’agosto per Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite : Chi l'ha detto che ad agosto non si possa prendere in esame un volantino MediaWorld e più in particolare alcune offerte per determinati smartphone? Dopo la promozione di Unieuro, infatti, bisogna concentrarsi assolutamente sulle offerte concepite dall'altra grande catena che opera in Italia, che per l'occasione ha pensato ad una cosa decisamente particolare. Soprattutto per chi ha in mente di acquistare modelli specifici come i vari Samsung ...

Samsung Galaxy Tab A 10 - 5 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A 10,5. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy Tab A 10,5 e le Caratteristiche Tecniche di questo tablet. Samsung Galaxy Tab A 10,5 Samsung Galaxy Tab A 10.5” ufficiale: un tablet da salotto Aspettando la presentazione del Galaxy Note 9, che avverrà il 9 di Agosto, […]

Samsung Galaxy S9 gratis? Non fatevi ingannare dall’ennesima bufala : Non è possibile ottenere un Samsung Galaxy S9 gratuitamente rispondendo a quattro domande online: si tratta dell'ennesima (e questa volta pericolosa) bufala che circola in Rete. L'articolo Samsung Galaxy S9 gratis? Non fatevi ingannare dall’ennesima bufala proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab A 10 - 5 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A 10,5. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy Tab A 10,5 e le Caratteristiche Tecniche di questo tablet. Samsung Galaxy Tab A 10,5 Samsung Galaxy Tab A 10.5” ufficiale: un tablet da salotto Aspettando la presentazione del Galaxy Note 9, che avverrà il 9 di Agosto, […]

Screenshot Samsung Galaxy On6 : Screenshot Samsung Galaxy On6 la migliore guida per scattare uno foto al contenuto dello schermo e creare uno Screenshot con il cellulaere Android Samsung Galaxy On6.

Samsung presenta Galaxy Tab S4 - il vero rivale dell’iPad Pro : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del suo Galaxy Note 9 la coreana Samsung ha voluto lanciare di soppiatto un altro prodotto destinato a posizionarsi tra i migliori della propria categoria: il tablet Galaxy Tab S4, con display da 10,5 pollici e pennino S Pen presente nella confezione. Il gadget non è una normale tavoletta dedicata esclusivamente al consumo di contenuti, ma si pone insieme ad iPad Pro e ai 2 in 1 Windows come strumento ...

Samsung Galaxy S9 gratis con codice sams9italia su Google : pubblicità vera o pericolo? : Possibile vincere un Samsung Galaxy S9 gratis con il codice sams9italia e rispondendo a quattro semplici domande? Più di qualcuno, in queste ore, si sarà imbattuto nell'annuncio Facebook che fa riferimento proprio all'attuale top di gamma e alla possibilità di portarselo a casa senza sborsare neanche 1 euro. Peccato si tratti di una nuova truffa, tra l'altro anche ben organizzata ma che costituisce un serio pericolo per i naviganti in ...

Samsung Galaxy Tab A 10 - 5 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A 10,5. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy Tab A 10,5 e le Caratteristiche Tecniche di questo tablet. Samsung Galaxy Tab A 10,5 Samsung Galaxy Tab A 10.5” ufficiale: un tablet da salotto Aspettando la presentazione del Galaxy Note 9, che avverrà il 9 di Agosto, […]

Samsung Galaxy Tab S4 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S4. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy Tab S4 e le Caratteristiche Tecniche di questo tablet. Samsung Galaxy Tab S4 Un tablet Android progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti in termini di produttività: ecco il nuovo Galaxy Tab S4 presentato da Samsung. Aspettando la presentazione […]

Samsung Galaxy Tab A 10 - 5 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A 10,5. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy Tab A 10,5 e le Caratteristiche Tecniche di questo tablet. Samsung Galaxy Tab A 10,5 Samsung Galaxy Tab A 10.5” ufficiale: un tablet da salotto Aspettando la presentazione del Galaxy Note 9, che avverrà il 9 di Agosto, […]

Samsung Galaxy Tab S4 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S4. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy Tab S4 e le Caratteristiche Tecniche di questo tablet. Samsung Galaxy Tab S4 Un tablet Android progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti in termini di produttività: ecco il nuovo Galaxy Tab S4 presentato da Samsung. Aspettando la presentazione […]

Samsung Galaxy Tab S4 e Galaxy Tab A 10.5 ufficiali : tablet di fascia alta e media per tutti : mente Samsung Galaxy Tab S4 fa capolino sul sito di Best Buy, il produttore sud coreano annuncia Galaxy Tab A 10.5, il nuovo tablet. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 e Galaxy Tab A 10.5 ufficiali: tablet di fascia alta e media per tutti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 non arriverebbe in grigio e - ahinoi - è arrivato il momento di parlare di prezzi : La distanza che ci separa dalla conoscenza di ogni dettaglio sul conto di Samsung Galaxy Note 9 non la si misura più in mesi, ma in giorni L'articolo Samsung Galaxy Note 9 non arriverebbe in grigio e, ahinoi, è arrivato il momento di parlare di prezzi proviene da TuttoAndroid.