Ha un malore mentre fa il bagno | turista romano annegato nel Teramano

Elettra Lamborghini - paura dopo un malore : le foto mentre viene trasportata in ambulanza : Attimi di paura per Elettra Lamborghini che ha postato sulle sue Instagram Stories una foto con una flebo sul braccio e la scritta “Lo stress mi ha inviato il conto“. L’ereditiera è stata trasportata in ambulanza, ma al momento non si conoscono le cause del malore. Forse colpa del caldo o dei numerosi impegni, ma c’è anche chi ipotizza che lo stress sia stato causato da vicende personali e sentimentali: lei stessa aveva ...

malore mentre fa il bagno in piscina - 15enne muore dopo una settimana di agonia : L'adolescente che pare non avesse mai avuto gravi problemi di salute, si era sentito male mentre faceva il bagno in piscina, nonostante i soccorsi immediati, Jawad Arshad è morto dopo quasi un settimana di agonia in ospedale.Continua a leggere

Stroncato da malore mentre è in bicicletta : L'uomo è morto domenica pomeriggio: aveva 59 anni E' in sella alla sua bicicletta e da Fenils sta percorrendo la strada che porta al monte Chaberton quando si sente male . E' morto così, domenica ...

Colto da malore mentre fa il bagno - muore annegato un uomo : LECCE - Il malore non gli ha lasciato scampo. Gli operatori del 118, intervenuti con un'ambulanza da Casalabate e un'auto medica da Lecce, hanno tentato a lungo ma invano di rianimarlo, per lui però ...

malore improvviso mentre nuota a fianco del marito - bagnante muore a pochi metri dalla riva : La donna stava passeggiando in acqua col marito quando ha deciso di farsi una breve nuotata forse per una buca che aveva fatto alzare la profondità del fondale. Poco dopo un Malore fatale .Continua a leggere

Lecce - malore fatale mentre fa il bagno in mare : muore turista 76enne : Lecce - Un turista in vacanza nel Salento con la moglie è morto mentre stava facendo il bagno nello specchio d'acqua antistante il Resort Riva di Ugento, a Torre San Giovanni. La vittima è Ferdinando ...

Ha un malore mentre carica le valigie in auto - 29enne si accascia e muore in strada : Ha avuto un malore mentre caricava le valigie in auto ed è morta . La vittima è una turista 29enne di nazionalità svizzera. È successo a San Benedetto del Tronto . Probabilmente si è trattato di un ...

malore mentre carica le valigie in auto - 29enne muore a San Benedetto del Tronto : Ha avuto un Malore mentre caricava le valigie in auto ed è morta . La vittima è una turista 29enne di nazionalità svizzera. È successo a San Benedetto del Tronto . Probabilmente si è trattato di un ...

Livorno - malore mentre fa il bagno : muore 53enne/ Ultime notizie - "fatto il possibile per salvarlo" : Livorno, malore mentre fa il bagno: muore il 53enne Giovanni Ceccherelli, disabile al 100 per cento. Ultime notizie, "abbiamo fatto il possibile per salvarlo"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:14:00 GMT)

San Benedetto del Tronto (AP) : 55enne colto da malore muore mentre fa il bagno in mare : Un uomo è morto questa mattina a San Benedetto del Tronto, probabilmente a causa di un malore, mentre faceva il bagno al mare. Dopo i primi soccorsi da parte del 118, è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza, il cui personale, all’arrivo, non ha potuto far altro che costatare il decesso. L'articolo San Benedetto del Tronto (AP): 55enne colto da malore muore mentre fa il bagno in mare sembra essere il primo su Meteo Web.

malore in spiaggia mentre è in vacanza - 46enne muore davanti alla moglie : MESTRE - La moglie Morena è stata la prima a soccorrerlo e capire che non si trattava di un Malore qualsiasi. Ha iniziato subito il massaggio cardiaco mentre il personale del campeggio avvisava il 118.

Belluno - malore mentre corre alla Marmolada Historic Trail : Marco muore a 57 anni : Tragedia sulle Dolomiti, dove era in corso la famosa Marmolada Historic Trail: un uomo di 57 anni, Marco Cantù, è morto mentre partecipava alla competizione molto probabilmente a causa di un infarto. Ha accusato il malore poco dopo la partenza e per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Tragedia in mare : accusa malore mentre pratica kitesurf - morto 31enne : E' morto mentre praticava kitesurf nello Stagnone di Marsala, in Sicilia. La Tragedia si è consumata sabato pomeriggio nelle acque siciliane. A perdere la vita Federico Laudani, 31enne di Tivoli. Per il giovane non c'...

Chef morto a Malta - stroncato dal malore mentre faceva jogging : il cane lo ha vegliato in spiaggia : È stato stroncato da un malore mentre faceva jogging. Se ne è andato così lo Chef Stefano Mascellani, 44 anni, nativo di Badia Polesine, noto nel rodigino e morto a Malta, dove si era trasferito. L'...