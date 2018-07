Google assume un altro pezzo da novanta | il co-creatore di PlayStation VR Richard Marks

eurogamer

(Di martedì 31 luglio 2018) Sono ormai diversi mesi che si parla della possibile entrata all'interno del mondo dei videogiochi e in particolare di quello console da parte di. Le prime avvisaglie si sono già avute a inizio anno, poco dopo l'assunzione del veterano ex Sony e Microsoft, Phil Harrison, come elemento chiave della divisione Advanced Technology and Projects.Poi c'è stato spazio per i rumor riguardanti Project Yeti: un qualche tipo di hardware legato a doppio filo a un servizio di streaming, un rumor molto simile a quello riguardante un possibile aspetto della prossima generazione di console Microsoft. Ora quella che da molti addetti ai lavori viene ormai definita la divisione gaming o addirittura divisione console si arricchisce di unda, come riportato da Polygon, è entrato a far parte didopo quasi 20 anni all'interno di Sony (dal 1999 fa ...