“Non lo perdonerò mai” Anna Falchi durissima | parole di fuoco che spiazzano i fan

(Di giovedì 26 luglio 2018) Un’intervista fiume durante la quale ha parlato del suo passato e di passaggi inediti che hanno segnato profondamente tanto la sua carriera quanto la sua vita., insieme a Nunzia De Girolamo, sarà tra le ospiti di Paola Perego nella prossima puntata di Non disturbare, il programma prodotto da Stand by Me in onda venerdì 27 luglio alle 23.40 su Rai1. La showgirl ha approfittato dell’occasione per parlare un po’ di tutto, a partire dalla bellezza e dal rapporto col proprio corpo e fino ad arrivare ad alcuni piccoli trucchi ai quali ricorrere per mostrarsi sempre in forma senza sessioni sfiancanti in palestra. Un lungo viaggio che, come anticipato da Libero Quotidiano, la porterà anche a tornare con la mente alla propria infanzia e al rapporto con una figura molto conflittuale della sua vita.Laha detto infatti ...