Beyoncé in Italia formato famiglia | foto con Blue Ivy e i gemelli Rumi e Sir tra Capri

Beyoncé e Jay-Z : nei ringraziamenti del tour europeo spicca l'Italia : <3

Laura Pausini - la cantante italiana le canta a Beyoncé : non è certo una battuta politica'. La Pausini si sa, non ama le polemiche e non ha mai voluto schierarsi politicamente, inoltre è la cantante italiana che ha collaborato con più colleghe donne ...

Beyoncé e Jay-Z in Italia si prendono una bella standing ovation mentre escono dal ristorante : Applausi in strada

Vacanze italiane per Beyoncé e Jay-Z - a Capri con il mega yacht : Beyoncé e Jay-Z, la coppia più amata della scena pop internazionale, hanno scelto ancora l'Italia per le proprie Vacanze e ora sono a Capri. La pop star e il rapper, insieme ai loro tre figli, hanno goduto le bellezze nostrane...

Scontro Beyoncé- Pausini - interviene il manager della cantante italiana : "Polemica inventata in rete con Beyoncé", il manager di Laura Pausini mette a tacere così il gossip che infiamma la rete nelle ultime ore.Soltanto ieri, infatti, sono stati diffusi sui social alcuni video della Puasini durante il suo concerto di domenica scorsa al Circo Massimo. La cantante, durante la sua esibizione, ha fatto una battuta sulla collega Beyoncé: "Mi fa una pippa. Però lei ha il ventilatore e io no!". Immediatamente la rete si è ...

La battutaccia di Laura Pausini su Beyoncé e il Colosseo negato al grido di 'prima gli italiani' che non le fa onore : ... xenofobi, complottisti, nostalgici del Ventennio e qualunquisti di ogni appartenenza politica ed estrazione culturale. Beyoncé non ha mai avuto intenzione di esibirsi nell'anfiteatro, non vuole '...

La battutaccia di Laura Pausini su Beyoncé e il Colosseo negato al grido di “prima gli italiani” che non le fa onore : "Hanno negato il Colosseo a Beyoncè? Meglio così, prima gli italiani": così Laura Pausini commentava qualche giorno fa, alla vigilia delle due date con cui è diventata la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo lo scorso weekend, la vicenda della negata concessione da parte dell'ente Parco del Colosseo alla signora Carter per le riprese di un suo video. Forse c'è un fraintendimento alla base di quell'uscita non proprio felice di Laura ...

Beyoncé e Jay-Z sono tornati in Italia - questa volta per le vacanze : Avvistati sulla Costiera Amalfitana

Laura Pausini punta al Colosseo : “Già negato a Beyoncé? Prima gli italiani” : Laura Pausini dopo il Circo Massimo punta al Colosseo: “Già negato a Beyoncé? Meglio, Prima gli italiani, ma solo nella musica” Laura Pausini conquista Roma e sale sul palco del Circo Massimo, ora però punta al Colosseo. È la stessa cantante a rivelarlo Prima ancora di iniziare il concerto tra le rovine della Capitale imperiale. […] L'articolo Laura Pausini punta al Colosseo: “Già negato a Beyoncé? Prima gli ...

Laura Pausini conquista Roma : "Ora un concerto al Colosseo! Beyoncè? A casa nostra prima gli italiani - ma solo in questo caso" : Laura Pausini regina di Roma per una sera. La corona gliel'hanno "consegnata" i 15 mila fan adoranti che si sono dati appuntamenti al Circo Massimo, per l'anteprima del Fatti Sentire Worldwide Tour (che il 26 luglio debutta a Miami e dall'8 settembre la riporterà in Italia) e per festeggiare con lei i 25 anni di carriera (si replica domani sera). Dopo tanti traguardi e successi, la Laura nazionale conquista un altro record e dopo essere ...

Beyoncé torna in Italia in vacanza e dopo il Colosseo sceglie Netflix per il nuovo visual album? : Sono passati pochi giorni dalla doppietta Italiana dell'On The Run Tour II ma i Carter sono di nuovo qui: Beyoncé torna in Italia in vacanza, avvistata sia sulla costiera Amalfitana (quest'ultima meta abituale per lei e Jay-Z) che in Sicilia per concedersi qualche giorno di relax al termine della tranche europea del tour congiunto. dopo le date del 6 e 8 luglio a Milano e Roma e le date francesi con cui si è concluso il tour in Europa, ...

Beyoncé e Jay-Z hanno trovato il tempo per una gita romantica tra i due concerti italiani : Tutti sul lago di Como