Migranti | Salvini | «Erdogan non fa il suo dovere»

Migranti - i libici : “Madre e bimbo erano già morti. In acqua non c’era nessun altro”. Palazzotto : “Salvini si scusi” : “Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi senza vita di una donna e un bambino dopo aver provato invano a rianimarli: erano morti e portarli a terra non aveva senso, ma oltre loro non c’era nessun altro in acqua”. L’ultima versione libica della tragica vicenda del salvataggio di Josefa, dopo 48 ore in mare al largo della Libia, arriva dal colonnello della Guardia Costiera di Misurata, Tofag Scare, attraverso ...