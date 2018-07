Le dodici nuove lune del gigante gassoso

focus

: RT @Radio3scienza: Ben dodici nuove lune attorno a #Giove, scoperte per caso. Quanto ancora non sappiamo del Sistema Solare? Ascolta la pun… - robertafulci : RT @Radio3scienza: Ben dodici nuove lune attorno a #Giove, scoperte per caso. Quanto ancora non sappiamo del Sistema Solare? Ascolta la pun… - tilopatriello : RT @Radio3scienza: Ben dodici nuove lune attorno a #Giove, scoperte per caso. Quanto ancora non sappiamo del Sistema Solare? Ascolta la pun… - LorenzoZava : RT @Radio3scienza: Ben dodici nuove lune attorno a #Giove, scoperte per caso. Quanto ancora non sappiamo del Sistema Solare? Ascolta la pun… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) ... che cosa succede a Yellowstone? Mangiare da soli fa male? Rispondere è complicato L'asteroide Ryugu in 3D Astronomy Photographer of the Year 2018 Home - SCIENZA - Spazio Ledel ...