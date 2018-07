D’Anna presidente ONB | i biologi “rivendichino con forza il ruolo che gli compete”

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) Vincenzo D’Anna,dell’Ordine Nazionale dei, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Bio, la radio ufficiale dell’ordine, on air da lunedì 23 luglio. “Perché l’esigenza di Radio Bio? Perché iormai rappresentano una categoria giovanissima, la radio, che può essere scaricata anche dall’applicazione dell’ONB disponibile da oggi per gli smartphone, è uno strumento non solo di ascolto per lo svago ma anche un punto di riferimento per ie non solo“, ha dichiarato Vincenzo D’Anna. Ildell’ONB ha aggiunto: “Ho voluto affermare fin dall’inizio del mio mandato che non sono qui per contemplare l’esistente. Voglio migliorare il livello qualitativo dei corsi, dei convegni, aumentare i servizi a disposizione dei nostri iscritti, voglio portare ial mondo della ...