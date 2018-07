Tre | disponibili Galaxy S9 e S9 Plus con ALL-IN Power | e tanti smartphone LG con ALL-IN

Squadre B - Tre posti disponibili in Serie C : pronte Juventus - Milan e Torino : Saranno complessivamente sette i posti disponibli in Lega Pro per i ripescaggi: tre di questi, saranno riservati alle Squadre B. L'articolo Squadre B, tre posti disponibili in Serie C: pronte Juventus, Milan e Torino è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.