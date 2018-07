The Gifted 2 | rilasciato il promo al Comic Con 2018 VIDEO

ilnotiziangolo

(Di domenica 22 luglio 2018) The& news – IlConè diventato terreno fertile per i fan in attesa di scoprire tutte le anticipazioni sulla serie tv. Alcuni particolari sono già stati rilasciati prima del panel che si è svolto ieri a San Diego, ma c’è ancora molto da scoprire. Ildi The2 ci permette di dare un ampio sguardo alla seconda stagione. Le anticipazioni di The2 in breve Abbiamo già visto in un precedente articolo su The2 come la trama farà uno sbalzo temporale di sei mesi, sottolineate anche dalle foto rilasciate in esclusiva. Ritroveremo così Polaris impegnata nella fine della sua gravidanza. Potrà contare su un gruppo di amiche inedite, dati i contrasti vissuti nel primo capitolo. In realtà non si tratta di vera amicizia, come ha sottolineato Dumont a EW, ma di alleate. Assisteremo inoltre alla divisione in due fazioni che accenderà ...