Paura a Los Angeles | spara e prende ostaggi in un supermarket a Hollywood - FOTO e VIDEO

Roma - esplosi 6 colpi da semiautomatica : Paura per strada : Mistero sulla sparatoria avvenuta intorno a mezzogiorno nella zona della Borghesiana (Roma) lungo la Casilina, per la precisione all"altezza del civico 1790.Di certo si sa solo che un uomo, sceso dalla sua vettura, avrebbe cominciato a sparare alcuni colpi di arma da fuoco prima di risalire sul mezzo ed allontanarsi a tutta velocità. Immediate, ovviamente, le telefonate effettuate alle forze dell"ordine dai residenti, per fortuna tutti illesi. ...

Paura a New York - esplosione in strada : colonna di fumo altissima - edifici evacuati : Paura a New York, esplosione in strada: colonna di fumo altissima, edifici evacuati L’esplosione è stata segnalata alle 6:40 sulla Fifth Avenue tra la 21ª e la 22ª nella zona del Flatiron Building di Manhattan. Non sono stati segnalati feriti, ma i vigili del fuoco hanno evacuato gli edifici vicini per precauzione. A causare l’incidente […] L'articolo Paura a New York, esplosione in strada: colonna di fumo altissima, edifici ...

Paura a New York - esplosione in strada : colonna di fumo altissima - edifici evacuati : L'esplosione è stata segnalata alle 6:40 sulla Fifth Avenue tra la 21ª e la 22ª nella zona del Flatiron Building di Manhattan. Non sono stati segnalati feriti, ma i vigili del fuoco hanno evacuato gli edifici vicini per precauzione. A causare l'incidente forse un danno al sistema di condutture locali.Continua a leggere

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Scenata di gelosia e lacrime per la dama : "Ho Paura"(Temptation Island 2018) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 21:41:00 GMT)

Violento terremoto M 6.3 in una zona pericolosa - Paura tra la popolazione : terremoto molto Violento in una zona pericolosa del mondo. E' accaduto nel cuore della notte, orario italiano, quando i sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 6.3 della scala Richter ad una profondità di circa 22 km. La scossa è avvenuta nel ...

Violento terremoto M 6.3 in una zona periocolosa - Paura tra la popolazione : terremoto molto Violento in una zona pericolosa del mondo. E' accaduto nel cuore della notte, orario italiano, quando i sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 6.3 della scala Richter ad una profondità di circa 22 km. La scossa è avvenuta nel ...

Londra - Paura in metro per un’esplosione alla stazione di Southgate : Londra, paura in metro per un’esplosione alla stazione di Southgate Londra, paura in metro per un’esplosione alla stazione di Southgate Continua a leggere L'articolo Londra, paura in metro per un’esplosione alla stazione di Southgate proviene da NewsGo.

Londra - Paura in metro per un'esplosione : gente in fuga - 5 persone ferite : Londra, paura in metro per un'esplosione: gente in fuga, 5 persone ferite Panico tra i viaggiatori per una deflagrazione poi definita “minore” dalla metropolitan Police. Non ci sarebbero feriti gravi. La causa dello scoppio sarebbe una batteria in corto circuito: escluso il terrorismo.Continua a leggere Panico tra i viaggiatori per una deflagrazione poi definita “minore” […] L'articolo Londra, paura in metro per ...

Londra - Paura in metro per un'esplosione : gente in fuga - 5 persone ferite : Panico tra i viaggiatori per una deflagrazione poi definita "minore" dalla metropolitan Police. Non ci sarebbero feriti gravi. La causa dello scoppio sarebbe una batteria in corto circuito: escluso il terrorismo.Continua a leggere

Londra - Paura in metro per una piccola esplosione : alcuni feriti nel fuggi fuggi : Panico tra la gente per un'esplosione definita "minore" dagli inquirenti. Non ci sarebbero feriti gravi

Ancora Paura in Guatemala : continuano le esplosioni del vulcano [FOTO] : 1/68 ...

Tennis ATP Stoccarda 2018 : Roger Federer piega Milos Raonic in finale. Il “Maestro” fa Paura pensando a Wimbledon : Roger Federer colpisce ancora. Reduce dal ritorno sul trono del Tennis mondiale, grazie al successo sull’australiano Nick Kyrgios in semifinale, “Sua Maestà” infligge una dura lezione di Tennis al n.35 del ranking, ex top10, Milos Raonic, sconfitto 6-4 7-6 in 1 ora e 20 minuti di partita nella finale dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’erba è sempre amica del “Maestro“ e, dopo aver lasciato il ...

Eruzione Vulcano Guatemala : tutta la desolazione di San Miguel Los Lotes - mentre forti Lahar ed emissioni di gas fanno ancora Paura [FOTO e VIDEO] : 1/23 ...

Napoli - violenta esplosione : bar in fiamme/ Video ultime notizie - incendio in via Toledo : Paura tra residenti : Napoli, violenta esplosione: bar in fiamme. ultime notizie: incendio e fiamme a pochi passi da via Toledo, grande paura tra i residenti della zona, presidiata ora dalla polizia(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 00:55:00 GMT)