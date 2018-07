Napoli | svolta per la fascia | Sabaly e Lainer “sorpassati”

Calciomercato Napoli - svolta nella notte : ecco i due portieri per Carlo Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sul Calciomercato e blinda la porta, doppia operazione in entrata per il tecnico Carlo Ancelotti, accordo nella notte con l’Udinese, pronti a vestire la maglia azzurra Meret e Karnezis, nelle casse del club bianconero poco più di 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Napoli aveva da tempo individuato in Meret il sostituto ideale di Reina, poi la decisione a sorpresa di inserire nella ...

Napoli - svolta per i lavori al San Paolo : 'Subito dopo il concerto per Pino Daniele' : Inizieranno subito dopo lo smantellamento del palco per il concerto ' Pino è ' i lavori allo stadio San Paolo di Napoli. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris a margine di un'iniziativa al ...

Svolta Napoli - il dopo-Reina è ad un passo : ecco la mossa di De Laurentiis : Napoli alle prese con la decisione importantissima in merito al portiere che difenderà i pali della squadra di Ancelotti nel dopo-Reina Il Napoli si sa, è alla ricerca di un portiere dopo il mancato rinnovo di Pepe Reina, anche a causa di divergenze con la proprietà, con De Laurentiis nello specifico. Nelle ultime settimane sembrava essere molto vicino l’arrivo di Rui Patricio, estremo difensore portoghese che si appresta a svincolarsi ...

Calcio - Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Napoli. La svolta di De Laurentiis : ora si può davvero puntare allo scudetto : “Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l’allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019“. E’ dunque arrivato l’annuncio ufficiale dal sito del Napoli. Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico dei partenopei, firmando un contratto triennale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono stati ...

Svolta Napoli - panchina ad Ancelotti : Carletto Ancelotti a un passo dal ritorno in Italia. E lo farebbe sedendosi sulla panchina del Napoli. Una decisione più vicina dopo il lungo vertice di ieri con Aurelio De Laurentiis negli studi ...

Svolta azzurra - la scelta di ADL : via Sarri - il Napoli è di Ancelotti : Alle 21,20 Carlo Ancelotti ha fatto il suo ingresso nella sede della Filmauro a Roma in compagnia della moglie Mariann. Il club azzurro, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe arrivato ad offrire un ...

