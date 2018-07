F1 Germania | Vettel | «Sono più deluso che arrabbiato»

Gp Germania - vince Hamilton : Vettel fuori pista mentre era in testa : Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla 14esima posizione in griglia, si è imposto dopo una grande...

Germania : Hamilton da 14° a 1° - Bottas e Kimi a podio. Vettel out : Quando si dice che il sabato non porta punti, che in gara può succedere di tutto e che finisce solo alla bandiera a scacchi: così si può riassumere il GP di Germania vinto da Lewis Hamilton, seguito dal compagno di squadra Mercedes Valtteri Bottas e dalla Ferrari di Kimi Raikkonen. Fuori dai giochi Sebastian Vettel, […] L'articolo Germania: Hamilton da 14° a 1°, Bottas e Kimi a podio. Vettel out sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Gp Germania Vettel 'Errore piccolo ma molto grave. Ho sbagliato io...' : HOCKENHEIM - 'Ho sbagliato io, non è l'Errore più grande che ho commesso ma probabilmente uno dei più pesanti'. Sebastian Vettel fa mea culpa dopo l'incidente e in ritiro nel Gp di Germania . '...

VIDEO F1 - gli highlights del GP di Germania. Rimonta epica di Hamilton - incidente per Vettel : E’ successo di tutto nel GP di Germania di F1. Lewis Hamilton, partito dal 14° posto sulla griglia di partenza, è riuscito a vincere dopo una Rimonta che è entrata di diritto nella storia di questo sport. Sebastian Vettel, al contrario, ha gettato al vento il successo mentre si trovava al comando, commettendo un errore sotto la pioggia e andando a sbattere con la Ferrari contro le barriere. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. VIDEO ...

F1 – Vettel amareggiato dopo l’errore in Germania : scuse immediate e un caloroso abbraccio con Arrivabene [GALLERY] : Sebastian Vettel si scusa col team, Maurizio Arrivabene reagisce con un abbraccio di conforto Domenica amara, amarissima, per Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari è finito fuori pista, a pochi giri dal termine del Gp di Germania, sua gara di casa, dicendo addio ad ogni possibilità di vittoria davanti ai suoi tifosi. Vettel è stato costretto a tornare ai box, deluso e arrabbiato, e vedere la vittoria di Lewis Hamilton, suo diretto ...

F1 - le pagelle del GP Germania 2018 : Vettel insufficiente - Hamilton sontuoso - Raikkonen solido : Andiamo a scoprire le pagelle del GP di Germania 2018, una gara ricca di colpi di scena che ha premiato Lewis Hamilton ed ha visto l’incredibile ritiro di Sebastian Vettel: pagelle GP Germania 2018 F1 Sebastian Vettel 2: Doveva essere il suo GP. La partenza ottima dalla pole e la gestione della corsa lasciavano presagire un trionfo ed invece è stato un disastro. Al 52° giro l’errore che non ti aspetti: un’uscita di strada ...

