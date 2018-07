CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2018 Geraint Thomas difende la maglia gialla | nessuna novità

CLASSIFICA TOUR de France 2018 : Geraint Thomas conserva la maglia gialla - Froome e Dumoulin lo inseguono : Tutto immutato dopo la quindicesima tappa del Tour de France 2018. Geraint Thomas (Team Sky) resta saldamente in maglia gialla alla vigilia del giorno di riposo che prederà i Pirenei. Il gallese è inseguito dal compagno di squadra Chris Froome e dall’olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb). 4° il sorprendente sloveno Primoz Roglic, più staccati il Francese Romain Bardet ed il colombiano Nairo Quintana. Classifica GENERALE Tour DE France 2018 ...

Tour de France 2018 - CLASSIFICA e risultati dopo la tappa 14 : Vince Fraile, presente nella maxi fuga della prima ora. dopo quasi 20' arrivano i grandi della classifica: Roglic attacca e guadagna 8'' su Froome, Dumoulin e Thomas. Più attardati Bardet e Quintana ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Sagan sempre più padrone della CLASSIFICA a punti : Restano praticamente invariate le altre classifiche del Tour de France 2018 al termine della quattordicesima tappa. Peter Sagan si avvicina sempre di più alla vittoria della maglia verde e allunga ulteriormente nella classifica punti. Qualche punto guadagnato anche da Julian Alaphilippe, che resta saldamente in maglia a pois, mentre Pierre LaTour conserva anche oggi la maglia bianca. classifica A punti (MAGLIA VERDE): 1 PETER Sagan BORA ...

CLASSIFICA TOUR de France 2018 : Geraint Thomas in maglia gialla - perdono ancora Quintana e Bardet : Nuove modifiche nella Classifica generale del Tour de France 2018 dopo la quattordicesima tappa. Si conferma saldamente in maglia gialla il britannico Geraint Thomas, dal quale non perdono nulla Chris Froome e Tom Dumoulin. Secondi pesanti accusati da Nairo Quintana e Romain Bardet. Il migliore tra gli uomini di Classifica è stato lo sloveno Roglic, sempre più in lizza per il podio. Classifica GENERALE Tour DE France 2018 (14ma tappa) 1 Geraint ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : 14a tappa. Finale durissimo - scontro tra gli uomini di CLASSIFICA : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2018, 188 km da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende. Si torna a salire per una frazione molto insidiosa sul Massiccio Centrale. I corridori dovranno infatti affrontare un percorso che negli ultimi 100 km presenta un continuo saliscendi con un Finale durissimo. A 4,5 km dal traguardo la strada si impennerà improvvisamente sulla Côte de la Croix Neuve, uno ...

CLASSIFICA TOUR de France 2018 : Thomas resta in maglia gialla - Froome e Dumoulin lo tallonano : Tredicesima tappa tranquilla per il Tour de France 2018: non cambia nulla in Classifica generale, Geraint Thomas resta in maglia gialla davanti al compagno di squadra Chris Froome. Di seguito la Classifica generale del Tour de France 2018 al termine della tredicesima tappa. Classifica GENERALE Tour DE France 2018 (Dopo la tredicesima tappa) 1 GERAINT Thomas 8 TEAM SKY 53H 10′ 38” – B : 23” – 2 CHRIS Froome 1 TEAM ...

Tour de France 2018 - la nuova CLASSIFICA generale senza Vincenzo Nibali… : Vincenzo Nibali si è ritirato al termine della dodicesima tappa del Tour de France a causa di una caduta sull’Alpe d’Huez causata da una moto della Gendermeria. Lo Squalo ha riporta una frattura vertebrale e non potrà quindi continuare la Grande Boucle, in cui si trovata in quarta posizione in classifica generale. Il Tour perde quindi uno dei grandi favoriti e la nuova graduatoria vede salire Primož Roglic in quarta posizione. Di seguito la ...