Paolo Borsellino | Canale 5 Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantaschini in un tenero omaggio

Paolo Borsellino : manifestanti con agende rosse per la verità : Il 19 luglio è una data impressa nei ricordi di quella parte d’Italia fiera della giustizia e della giusta legalità; 26 anni fa morivano a Palermo Paolo Borsellino e la sua scorta: Agostino Catalano, Claudio Traina, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e la coraggiosa Emanuela Loi. Via D'Amelio ricorda e chiede verità Via D’Amelio va ricordata prima di tutto per il significato dato al sacrificio di queste persone. Il ricordo ad oggi è quello di 26 ...

CORCIANO : Nel ricordo di Paolo Borsellino le Agende Rosse incontrano i Capigruppo : Angela Romano , Agende Rosse, , proseguire quanto iniziato dal consiglio precedente e organizzare iniziative nelle quali presentare i lavori fatti dagli studenti. , UMWEB, CORCIANO. "Il 19 luglio 1992,...

Paolo Borsellino - 26 anni dopo la strage di Via d'Amelio la tv ricorda il giudice e la sua scorta : Paolo Borsellino muore il 19 luglio 1992 saltando in aria davanti al portone della casa della mamma, in Via d'Amelio a Palermo: a ucciderlo una Fiat 126 carica di tritolo targata Mafia. La visita settimanale all'anziana madre diventa l'ultimo atto della vita del giudice che più di altri, insieme a Giovanni Falcone, ha istruito il maxiprocesso alla Mafia che ha decapitato i vertici dell'allora Cosa Nostra.prosegui la letturaPaolo Borsellino, ...

I giudici : "La trattativa Stato Mafia accelerò l'esecuzione di Paolo Borsellino". E Dell'Utri "rafforzò i piani di Riina" : "L'invito al dialogo che i carabinieri fecero arrivare al boss Totò Riina dopo la strage di Capaci sarebbe l'elemento di novità che indusse Cosa nostra ad accelerare i tempi dell'eliminazione di Paolo ...

Processo Trattativa - le motivazioni : “Dialogo tra carabinieri e Totò Riina accelerò la morte di Paolo Borsellino” : L’invito al dialogo che i carabinieri fecero arrivare al boss Totò Riina dopo la strage di Capaci sarebbe l’elemento di novità che indusse Cosa nostra ad accelerare i tempi dell’eliminazione di Paolo Borsellino. Lo sostengono i giudici della corte d’Assise di Palermo che hanno depositato oggi, anniversario delle strage di via D’Amelio, le motivazioni della sentenza sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia. “Ove non si volesse ...

La nipotina di Paolo Borsellino scrive al nonno : "Fossi vivo - quanto ti coccolerei" : "Caro nonno, mi dispiace per il 19 luglio 1992. Certo se tu fossi vivo, avresti capito quanto ti coccolerei. Ti voglio bene, la tua nipotina". A scriverlo è Fiammetta Borsellino, la nipotina di Paolo Borsellino:...

Anniversario uccisione Paolo Borsellino. Mattarella : "Non smettere di cercare la verità" : Palermo si ferma per ricordare la strage di via d'Amelio, nel ventiseiesimo Anniversario, per non dimenticare. "Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità su quella strage" afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendo di non fare passi indietro nel far luce su quanto avvenne il 19 luglio 1992, quando Cosa Nostra consumò la sua ...