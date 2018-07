Medio Oriente | venerdì di sangue | Israele bombarda Gaza | 5 morti | decine di feriti

Hamas attacca - Israele bombarda Gaza : venti di guerra in Medio Oriente - : Cecchini appostati in un gruppo di dimostranti hanno teso un'imboscata ad una pattuglia di confine israeliana e hanno ucciso un soldato. Immediata la reazione israeliana: 4 morti e 120 feriti

Trump e Putin - l'incontro ridisegna il Medio Oriente/ Siria - Iran - Israele : cosa vogliono Usa e Russia : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:23:00 GMT)

Il miracolo ecumenico per il Medio Oriente in agonia : 'É asciugando le loro lagrime che il mondo ritroverà dignità' dirà il Papa alla fine del suo resoconto nell'auspicio, nell'anelito, nella visione di un Medio Oriente ben diverso dall'attuale: 'Non ...

Francesco : "l'indifferenza uccide il Medio Oriente" : 10.58 - Papa Francesco alla preghiera ecumenica per il Medio Oriente oggi a Bari ha detto "preghiamo" per la pace che i "potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare". Alla presenza dei Patriarchi orientali Papa Bergoglio ha ricordato il "grido dei tanti Abele di oggi che sale al trono di Dio. Per loro non possiamo più permetterci, in Medio Oriente come ovunque nel mondo, di dire: Sono forse io il custode di mio fratello? ...

Bari - Papa Francesco prega per il Medio Oriente davanti a 100mila persone. Fa rumore l’assenza del patriarca russo Kirill : “L’indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l’omicidio dell’indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze”. È l’appello che Papa Francesco ha rivolto da Bari in uno storico incontro di preghiera ecumenica per la pace con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane del ...

