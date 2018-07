L' ira di Trump per l' audio rubato | ' non ho fatto nulla'

Multa Google - ira di Trump contro l'Ue : 'È ovvio' - secondo Ross - quanto il settore sia 'vitale' per 'gli Stati Uniti e l'economia globale'. Le possibili tariffe sulle auto, in ogni caso, continuano a preoccupare i produttori del settore. ...

La giravolta di Trump. Così il presidente americano cambia versione sulla Russia : Come abbiamo scritto su queste colonne, il presidente americano ha Così 'legittimato il modo russo di raccontare quello che succede nel mondo'. Non importa se poi Trump 'cerca di rimangiarsi quello ...

Russiagate - dietrofront di Trump"Mosca interferì sulle elezioni" ira di Putin per il voltafaccia : Di fronte alla bufera di polemiche provocata dalle sue dichiarazioni a Helsinki, Donald Trump fa marcia indietro e dichiara di avere "piena fiducia e sostegno nell'intelligence americana" sul Russiagate Segui su affaritaliani.it

Trump e Putin - l'incontro ridisegna il Medio Oriente/ Siria - iran - Israele : cosa vogliono Usa e Russia : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:23:00 GMT)

Siria - iran e disarmo nucleare : le carte di Trump a Helsinki : Dov’era Obama, mentre i servizi segreti russi s’ infiltravano nelle elezioni presidenziali americane? Passeggiando tra le buche del suo campo da golf a Turnberry, Donald Trump si è difeso dalla nuova tempesta del «Russiagate» scaricando la responsabilità sul suo predecessore, e accusando gli apparati dello Stato di usarla per abbatterlo. Il problem...

Siria - iran e disarmo nucleare : le carte di Trump a Helsinki : Dov’era Obama, mentre i servizi segreti russi s’ infiltravano nelle elezioni presidenziali americane? Passeggiando tra le buche del suo campo da golf a Turnberry, Donald Trump si è difeso dalla nuova tempesta del «Russiagate» scaricando la responsabilità sul suo predecessore, e accusando gli apparati dello Stato di usarla per abbatterlo. Il problem...

La Nato dipende da quanto Trump riuscirà a trattenersi con Putin : Se, al contrario, lascerà correre i suoi istinti, potremmo trovarci con un mondo ancora più diviso in poche grandi aree in conflitto permanente tra di loro. Speriamo che la sosta in programma in ...

Trump-Kim : il miraggio della bilateralità : Di fatto, al di là delle preoccupazioni per la sicurezza internazionale e la pace nel mondo, la partita coreana delinea un futuro commerciale tutto da plasmare intorno all'allineamento di mercato che ...

Trump - agenzia di stampa : “Alleati aumentino i loro sforzi per le spese militari o Usa usciranno dalla Nato” : Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di uscire dalla Nato se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. E’ quanto si è appreso da diverse fonti diplomatiche, come riferiscono le agenzie Dpa e Belga. Il presidente Usa Donald Trump torna alla carica all’avvio del secondo giorno del summit Nato con un nuovo tweet contro la Germania, l’Europa e le spese Nato e il nodo commercio. “I ...

Trump nomina Kavanaugh a Corte suprema - ira democratici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

iran.Trump : meno vessazioni a navi Usa : 02.09 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato su Twitter che da quando si è insediato si è ridotto e poi azzerato il numero di vessazioni iraniane alle navi da guerra americane. Secondo dati della Marina Militare Americana, infatti, gli episodi vessatori sono stati 22 nel 2015, 36 l'anno dopo, 14 nel 2017 e zero -finora- quest'anno,

Petrolio - iran a Trump : 'basta tweet - stanno spingendo i prezzi ancora più in alto' : Nel farlo, ha collegato indirettamente la politica estera degli Stati Uniti alla sua richiesta, dicendo che Washington difende alcuni Paesi produttori "per pochi soldi". Sempre oggi, l'Iran ha ...

L'iran e il sogno - clandestino - di negoziare con Trump : Anche gli iraniani hanno assistito a scambi di promesse che sembravano inverosimili, a offerte di pace e di benessere per uno dei popoli più poveri del mondo. Forse è scattata in quel momento, la ...

Trump dichiara guerra economica all'iran : Iran: Asia è il primo mercato, ma quote Europa stanno crescendo Cina e India possono aiutare l'Iran ad aggirare le sanzioni La mossa di Trump obbliga ora l'Iran a ricorrere a 'un'economia di ...