Il principe del poliestere diventa l’uomo più ricco dell’Asia 

La moglie del principe Harry - Meghan Merkle - sta perdendo i capelli : Sono molti i fan di Meghan Merkle che non hanno potuto fare a meno di notare come la chioma della moglie del principe Harry sembra risultare sempre più diradata; la perdita dei capelli da parte della neo Duchessa del Sussex è saltata all'occhio di molti, in particolar modo all'evento nel Cheshire durante il quale ha avuto l'onore per la prima volta di essere in compagnia, da sola, di Sua Maestà la Regina Elisabetta, il 14 giugno scorso. Sono ...

I ranger del principe Harry autorizzati a sparare ai bracconieri in Africa : L’Africa per i bracconieri non è più un terreno di caccia quasi incontrastato dove eliminare leoni, elefanti per l’avorio e rinoceronti per il corno. La Ong African Parks, che gestisce 15 riserve nel continente, è stata autorizzata a sparare ai cacciatori di frodo colti in flagranza che non si arrendono ai guardiani dei parchi. E adesso a guidare l...

La principessa Eugenia "copia" il matrimonio del cugino Harry con Meghan : La famiglia reale inglese si prepara a celebrare un nuovo matrimonio: quello della principessa Eugenia con il compagno di vecchia data Jack Brooksbank. La cugina di William e Harry ha però deciso di "copiare", almeno in parte, le ultime nozze di corte: anche lei e il futuro marito, come Meghan Markle e il principe, inviteranno 1200 persone "comuni". I membri scelti della popolazione potranno partecipare al ricevimento che si terrà ...

MEGHAN MARKLE/ Troppo stress per la moglie del principe Harry? I capelli svelano la verità : MEGHAN MARKLE ha un problema ai capelli legato allo stress? L'esperto Antonino Di Pietro svela la verità mentre la Duchessa, con Harry, rende omaggio a Nelson Mandela.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 06:01:00 GMT)

La bellissima (ma falsa) storia della principessa Anastasia - «la sopravvissuta» : Le leggende sono dure a morire, anche perché spesso raccontano per alcuni un finale più consolatorio, per altri più intrigante. Come nel caso di Anastasia Romanov, la minore dei figli dello zar Nicola II. Come raccontano i libri di storia, tutta la famiglia Romanov fu trucidata dai bolscevichi cent’anni fa, nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 1918. La famiglia, tenuta prigioniera in una casa di Ekaterinburg dopo l’abdicazione dello ...

Prime immagini di She-Ra e le principesse del potere - nuova serie Netflix-Dreamworks : Forse non proprio tutti se la ricordano ma She-Ra è stata una delle protagoniste dei cartoni animati che milioni di bambini in tutto il mondo hanno visto, specialmente tra gli anni 80 e 90, e ora è pronta per fare il suo ritorno sulle scene in grande stile grazie a una nuova serie, prodotta da Dreamworks e Netflix. Tecnicamente sorella gemella del più famoso He-Man (che potrebbe essere oggetto di nuovo film live-action), She-Ra è di fatto il ...

Corinaldo - scoperta la tomba del “principe guerriero” dei Piceni nascosta per oltre 2600 anni : Tra le città romane di Suasa ed Ostra antica, tra due valli poste a Nord e a Sud, è stata scoperta una tomba che la terra ha nascosto per 2600 anni: la tomba di un "principe guerriero", uno dei capi del suo popolo, i Piceni. Nella fossa del corredo i simboli della sua potenza e ricchezza: un carro, il suo elmo, vasellame in quantità.Continua a leggere

Le Orme inaugurano i grandi concerti al Giardino del principe : Loano. Sarà lo storico gruppo de Le Orme ad inaugurare i grandi concerti del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e ...

Meghan Markle invidia la libertà della principessa Eugenia? : Meghan Markle ha dovuto rinunciare a molti dettagli della sua precedente esistenza borghese per sposare il Principe Harry . Ha dovuto, per esempio, rinunciare alla sua carriera di attrice , alla sua ...

Meghan Markle/ 5 abiti in 24 ore : la moglie del principe Harry non bada a spese? : Meghan Markle fa impazzire tutti con i suoi look: 5 abiti diversi in 24 ore, ma per gli inglesi, la vera regina è la cognata Kate Middleton. Ecco perché.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 05:42:00 GMT)

Loano - la conduttrice Rai Elena Ballerini protagonista di uno show al Giardino del principe : Sabato 14 luglio alle 21.30 all'arena estiva del Giardino del Principe di Loano la conduttrice Rai Elena Ballerini sarà protagonista di "Elena Ballerini show", uno spettacolo pieno di energia a favore ...

Peter lo scudiero - l’amore proibito della principessa ribelle Margaret : Fu colpa di un granello di polvere, forse di un capello. Quel gesto di pulirgli la divisa con la mano guantata rivelò agli altri, soprattutto ai giornalisti presenti, che tra la figlia del re, sorella della regina, e il ben più esperto capitano dell’aviazione Peter Townsend c’era del tenero. Una passione esplosa cinque anni prima, quando Giorgio VI e sua moglie Elisabetta, che nutrivano per Townsend la massima fiducia, gli chiesero ...

Kate Middleton - il battesimo del principe Louis : grande assente la Regina : Il principe Louis è arrivato in braccio a mamma Kate Middleton alla Cappella Reale di St. James Palace a Londra dove ad attenderli c’è l’Arcivescovo di Canterbury per officiare il rito del battesimo. A precedere il royal baby che dorme tranquillo tra le braccia della Duchessa, c’è papà William che tiene per mano i figli maggiori, George e Charlotte. Kate, sorridente, è splendida con un abito bianco, molto simile a quelli ...

Il regalo del principe Harry per il battesimo di Baby Louis è ispirato a Lady Diana : Uno zio formidabile The post Il regalo del principe Harry per il battesimo di Baby Louis è ispirato a Lady Diana appeared first on News Mtv Italia.