Hockey su pista | Europei La Coruna 2018 | i risultati delle semifinali Domani tutte le

LIVE Italia-Portogallo - Semifinale Europei Hockey pista in DIRETTA : azzurri contro i campioni in carica - serve l’impresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Italia: la formazione azzurra ha staccato il pass per i prossimi Mondiali, dopo aver superato Andorra nei quarti di finale degli Europei di hockey su pista. Gli italiani questa sera se la vedranno con il Portogallo alle ore 22.00, mentre Spagna e Francia si sfideranno nell’altra Semifinale alle ore 20.00. Nella fase a gironi il Portogallo ha vinto il Gruppo A pur soffrendo tantissimo ...

Hockey su pista - Europei 2018 : il Portogallo evoca brutti ricordi all’Italia - ma la finale è un obiettivo possibile : Volare in finale. Come nel 2014 quando la coppa si tinse d’azzurro. Come nel 2016 quando a trionfare fu il Portogallo. L’Italia va a caccia del pass per l’ultimo atto degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna, ma dovrà superare l’ostacolo rappresentato dai campioni in carica del Portogallo se vorrà ottenere la sua terza finale consecutiva nel torneo continentale. Gli azzurri hanno disputato finora ...

Hockey pista - Europei 2018 : il tabellone delle semifinali. Date - programma - orari e tv : L’Italia ha staccato il pass per i prossimi Mondiali: questo il premio per aver superato Andorra nei quarti di finale degli Europei di Hockey su pista. Gli azzurri domani se la vedranno con il Portogallo alle ore 22.00, mentre Spagna e Francia si sfideranno nell’altra semifinale alle ore 20.00. Le sfide verranno trasmesse in diretta streaming da Rink Hockey TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle sfide ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i risultati dei quarti. Delineate le semifinali : Si completano e vanno in archivio i quarti degli Europei di Hockey su pista: domani si inizia a giocare per il podio. Le semifinali vedranno di fronte Francia-Spagna ed Italia-Portogallo. Di seguito tutti i risultati di oggi ed il programma di domani, con ben cinque gare. Quarti di finale ore 12.30 Germania-Francia 2-5 ore 17.30 Andorra-Italia 2-6 ore 20.00 Svizzera-Spagna 3-10 ore 22.00 Inghilterra-Portogallo 2-14 Triangolare 9-11° ...

Hockey pista - Europei 2018 : Andorra-Italia 2-6. Azzurri in semifinale - centrata la qualificazione ai prossimi Mondiali : L’Italia batte Andorra nei quarti di finale degli Europei di Hockey su pista e stacca, oltre al pass per le semifinali, anche il nulla osta per i prossimi Mondiali. Il punteggio finale recita 6-2 per gli Azzurri, che domani alle ore 22.00 sfideranno in semifinale la vincente di Inghilterra-Portogallo, che si giocherà questa sera ancora alle 22.00. Nel primo tempo l’Italia parte a razzo: passano 10″ ed Alessandro Verona porta ...

LIVE Italia-Andorra - Europei Hockey pista in DIRETTA : azzurri a caccia della semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Andorra, quarto di finale degli Europei 2018 di hockey su pista in corso di svolgimento a La Coruña (Spagna). Gli azzurri devono riscattarsi dopo la prima sconfitta del torneo avvenuta ieri per mano dei favoriti iberici, perchè da oggi non c’è più margine di errore, si entra nella fase ad eliminazione DIRETTA della rassegna continentale. L’avversaria odierna è Andorra, una squadra che ...

Hockey su pista - Europei 2018 : c’è Andorra tra l’Italia e le semifinali - vincere per dimenticare la prima sconfitta e puntare alla coppa : dimenticare in fretta la prima sconfitta del torneo e vincere per proiettarsi verso le semifinali con rinnovata fiducia. L’Italia sfiderà Andorra stasera, venerdì 20 luglio, alle ore 17.30 nel match valido per i quarti di finale degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri hanno concluso il gruppo B in seconda posizione alle spalle dei padroni di casa spagnoli, che ieri hanno inflitto ai ragazzi guidati dal ct ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : completata la fase a gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti dei quarti : Si completa e va in archivio la prima fase degli Europei di Hockey su pista: noti tutti gli accoppiamenti dei quarti, andiamo a scoprire Risultati odierni e classifiche finali. Girone A Risultati quinta giornata Andorra-Austria 6-0 Portogallo-Francia 5-4 Riposa: Svizzera Classifica finale Portogallo 12; Francia 9; Andorra 6; Svizzera 3; Austria 0. Girone B Risultati quinta giornata Olanda-Belgio 10-5 Germania-Inghilterra 8-4 Spagna-Italia ...

Hockey su pista - Europei 2018 : la Spagna è troppo forte e vince 2-0 - l’Italia chiude seconda il girone : L’Italia perde la prima partita degli Europei 2018 di Hockey su pista contro la fortissima Spagna col punteggio di 2-0 e chiude il girone in seconda piazza. I padroni di casa iberici si sono dimostrati superiori alla nazionale tricolore per la maggiore solidità difensiva e per la capacità di sfruttare i tiri diretti concessi dagli avversari. Gli azzurri sfideranno domani ai quarti di finale l’abbordabile Andorra, la quale si è ...

