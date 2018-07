Giro di boa per il Palio dei Rioni di Albenga | tempo di primi bilanci

F1 - GP Germania 2018 : Giro di boa della stagione. Ferrari e Sebastian Vettel per l’allungo in casa Mercedes : Il GP di Germania segnerà il giro di boa della stagione, undicesimo dei ventuno appuntamenti in programma in questo 2018. Sul circuito di Hockenheim, che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza, andrà in scena l’ennesimo capitolo di una saga appassionante, quella tra Ferrari e Mercedes. La classifica sorride alla Rossa e a Sebastian Vettel, che comanda con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, frutto della vittoria di ...

Borse al Giro di boa dopo un semestre difficile. Che succederà ora? : Si apre la seconda parte dell’anno per le Borse e le incertezze che hanno caratterizzato gli ultimi mesi non sono scomparse: la guerra commerciale, le tensioni all’interno dell’Unione europea, la tenuta dell’economia cinese e dei mercati emergenti in generale...

2018 al Giro di boa - quale posizionamento per i prossimi mesi? : Anche l'Europa rappresenta una storia di miglioramento dell'economia: le prospettive di crescita sono più rosee e, sebbene a maggio si sia registrata una significativa reazione dei mercati all'...

Auto – Porsche Carrera Cup : il week-end di Misano segna il Giro di boa del monomarca tricolore : Venerdì 15 comincia l’appassionante week-end di Misano che segna il giro di boa 2018 della Porsche Carrera Cup Italia La Porsche Carrera Cup Italia approda al Misano World Circuit per il quarto round stagionale, che da venerdì 15 a domenica 17 giugno segna l’appassionante giro di boa 2018 del monomarca tricolore. Sono tutti aperti i giochi per i titoli in palio, infatti, con classifica assoluta, Michelin Cup e Silver Cup ancora da ...

Giro del Delfinato 2018 - Ackermann non dà scampo a Boasson Hagen : il tedesco vince in volata la 2ª tappa : Grazie ad una volata perfetta, Pascal Ackermann vince la seconda tappa del Giro del Delfinato 2018 precedendo Boasson Hagen e Daryl Impey La seconda tappa del Giro del Delfinato 2018 parla tedesco, è Pascal Ackermann a tagliare per primo il traguardo di Belleville, dopo 181 km di corsa. Niente da fare per Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) e Daryl Impey (Mitchelton-Scott), costretti ad arrendersi alla perfetta volata del corridore ...

Superbike : il team Aruba.it Racing-Ducati a Brno per il Giro di boa del Campionato Mondiale : Chaz Davies e Marco Melandri affronteranno a Brno il settimo round del Campionato Mondiale di Superbike Con sei round in archivio e sette ancora da disputare, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a tornare in pista a Brno per il settimo round del Campionato Mondiale Superbike, che raggiunge così il giro di boa della stagione. La squadra si presenta sul tracciato della Repubblica Ceca, che torna in calendario dopo cinque anni di assenza, con ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’Unipolsai Bologna comanda la regular season al Giro di boa : La prima metà della regular season ha un padrone: l’Unipolsai. Per quel che vale. Dopo il 7 a 2 con cui i bolognesi si sono imposti in gara-uno a Rimini, ancora più macroscopica la differenza al Falchi nella rivincita. Se ieri sera i campioni d’Italia si erano arresi fra terzo e quarto inning, a Bologna sono addirittura usciti di partita se non dopo due out dopo cinque, poco più, poco meno. Fuoricampo da tre di Mazzanti al 1°. ...

Softball – Serie A1 al Giro di boa : Un girone (A) interamente di sabato, l’altro (B) tutto di domenica: il programma della quinta e ultima giornata del girone di andata del massimo campionato di Softball è esattamente diviso a metà Sarà di sicuro una giornata che darà l’indirizzo definitivo alla corsa per i playoff. È vero che dopo queste 6 sfide mancheranno ancora 5 giornate del girone di ritorno e 6 dell’intergirone, per un totale di 22 partite per ognuna delle 12 squadre, ma, ...