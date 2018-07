F1 | Gp Germania | Vettel conquista pole dinanzi Bottas e Raikkonen

F1 : Germania - Ferrari Vettel in pole. 2/a Mercedes Bottas : Il miglior tempo, solo per la cronaca, è stato messo a segno dal pilota monegasco della Sauber Alfa Romeo Charles Leclerc di cui si continua a parlare per un possibile passaggio in Ferrari il ...

F1 – “Adrenalina - Adrenalina” - urla e motivetti di gioia : il team radio di Vettel dopo la pole in Germania [VIDEO] : Tutta l’euforia di Sebastian Vettel dopo la pole position di questo pomeriggio in Germania, davanti al suo pubblico Un Sebastian Vettel da favola, oggi, ad Hockenheim. Il tedesco della Ferrari, nato e cresciuto a poco meno di 50 km dal circuito tedesco, ha conquistato una specialissima pole position, la 55ª della sua carriera, davanti al suo pubblico. Il ferrarista partirà quindi primo, domani, al Gp di Germania, grazie al suo crono ...

Germania - gran pole di Vettel! Guaio Hamilton : scatta 14° : Lewis Hamilton che spinge la sua Mercedes in panne e Sebastian Vettel che festeggia la pole position davanti al pubblico di casa sono le immagini clou delle qualifiche del GP di Germania. Lewis ha ...

Formula 1 - GP di Germania 2018 : pole di Vettel in 1 : 11.212. Kimi terzo - Hamilton si ferma e scatta 14esimo : LIVE 16:14 21 lug # Driver Time 1 Vettel 1:11.212 2 BOTTAS 1:11.416 3 RAIKKONEN 1:11.547 4 VERSTAPPEN 1:11.822 5 MAGNUSSEN 1:12.200 6 GROSJEAN 1:12.544 7 HULKENBERG 1:12.560 8 SAINZ 1:12.692 9 LECLERC ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Oggi la vettura era speciale - ho centrato il giro perfetto” : Sebastian Vettel è letteralmente raggiante al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno. Il padrone di casa ha centrato la pole position numero 55 della carriera con un giro strepitoso e, come se non bastasse, il suo rivale numero uno, Lewis Hamilton, è rimasto appiedato nel corso della Q1 e domani scatterà dalla 14esima posizione (sempre che in Mercedes non decida ulteriori cambi a livello di componenti della ...

Formula 1 Germania - boom boom Vettel : è pole - Hamilton nelle retrovie [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

F1 – Vettel da urlo a casa sua! In Germania Seb beffa Bottas : sua la pole di Hockenheim : Sebastian Vettel in pole position davanti al suo pubblico ad Hockenheim: il tedesco della Ferrari beffa Bottas inQ3 Un sabato incredibile, oggi ad Hockenheim: dopo le terze libere di questa mattina, sotto la pioggia, i piloti della F1 sono tornati in pista per le qualifiche del Gp di Germania. In Q1 subito un clamoroso colpo di scena: un problema alla monoposto di Lewis Hamilton ha costretto il britannico a dire addio alle qualifiche ad ...

DIRETTA FORMULA 1/ F1 qualifiche live : Vettel conquista la pole position davanti al suo pubblico (Gp Germania) : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Germania 2018 Hockenheim: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista tedesca (oggi sabato 21 luglio)(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:08:00 GMT)

Formula Uno : pole di Vettel in Germania : 16.12 Sebastian Vettel (Ferrari) conquista la pole (55.ma in carriera) nel Gp di Germania, davanti alla Mercedes di Bottas. Sul terzo gradino del podio l'altra Ferrari di Raikkonen che precede Verstappen (Red Bull) e Magnussen (Haas). Colpo di scena a metà della Q1 con la Mercedes di Hamilton che si ferma (problemi all'apparato idraulico) e deve così rientrare mestamente ai box.Partirà in 14.ma posizione.Ricciardo,invece, preferisce non ...

F1 Germania - Libere 3 : Vettel 4° - ma la pioggia condiziona la sessione : COMANDANO LE SAUBER - Per onore di cronaca doppietta dell'Alfa-Sauber, che conquista la prime due posizioni nelle Libere 3: comanda Leclerc, segue Ericsson a 423 millesimi, autori rispettivamente di ...

Formula 1 - in Germania Hamilton e Vettel favoriti alla pari : Tornano a rombare questo weekend i motori della Formula 1: domani va in scena il Gran Premio di Germania, undicesima prova del Campionato Mondiale 2018. Dopo aver trionfato a Silverstone, Sebastian Vettel si è riportato in testa nella classifica piloti con otto punti di vantaggio sull’eterno rivale Lewis Hamilton. Ora lo attende la pista di casa, l’Hockenheimring, sulla quale con la Ferrari non è mai riuscito a vincere e dove può provare a ...

Formula 1 - GP Germania. Vettel : 'Libere positive - fatte scelte giuste con le gomme. Migliorare su giro secco' : "E' possibile che il caldo influisca ma sabato ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto". E' Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

Formula 1 - GP Germania. Vettel : 'Libere positive - abbiamo fatto scelte giuste con le gomme' : "E' possibile che il caldo influisca ma sabato ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto". E' Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Posso ancora migliorare sul giro secco - ma la macchina va bene” : Sebastian Vettel sorride nonostante i due quarti posti nelle prove libere del GP di Germania. Il tedesco è infatti soddisfatto della giornata e del feeling con la monoposto. “La macchina oggi è andata bene, è stato un venerdì normale“. Un weekend speciale per lui, che corre davanti al suo pubblico, in cui sarà importante il meteo. “Il caldo influirà molto ma non so domani come sarà il tempo, forse pioverà, mentre domenica sarà ...