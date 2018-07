Allarme nella grotta di Mottera | si cerca uomo precipitato

Aids - rischioso stallo nella lotta all’Hiv : Allarme dalla commissione Lancet : La lotta all’Hiv non è sulla buona strada per fermare l’epidemia di Aids, obiettivo fissato dall’Oms entro il 2030. Gli attuali approcci messi in atto per contenere l’Hiv “non sono sufficienti”, e un “pericoloso stallo” nella risposta alla pandemia globale sta rischiando una ripresa della malattia. Dopo l’allarme contenuto in un Rapporto dell’UnAids, diffuso mercoledì a Parigi, a ...

Thailandia - ragazzi nella grotta : Allarme ossigeno rientrato/ Ultime notizie - l'intervento dei Navy Seals : Thailandia, ragazzi nella grotta: allarme ossigeno rientrato. Ultime notizie sui ragazzi intrappolati nella caverna: è morto un sub, le operazioni di soccorso continuano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:56:00 GMT)

Rassegna 7.7. Squadra bloccata nella grotta - Allarme ossigeno : le pioggia sono in arrivo : Ansa Sport. Mondiali: il Brasile perde 2-1, il Belgio in semifinale. Hazard illumina, de Bruyne segna: ora in semifinale la Francia. Il Giornale Interni. Agenzia delle entrate 'usuraia'. ...

Thailandia - sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori intrappolati. Allarme : il tempo è limitato : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia : Allarme ossigeno nella grotta dove sono intrappolati i 12 ragazzi : E’ allarme ossigeno nella grotta in Thailandia dove sono intrappolati i 12 ragazzi con il loro allenatore: il livello è sceso al 15%, inferiore quindi al valore normale del 21%. Il dato è stato reso noto dai responsabili delle operazioni di soccorso, senza specificare quanta autonomia di respirazione abbia il gruppo. Nel frattempo proseguono le operazioni di posa di un tubo lungo quasi 5 km che possa immettere ossigeno nella ...

Lecco - terzo furto nella villa di Celentano : uomini incappucciati messi in fuga dall'Allarme : Claudia Mori e Le guardie giurate che presidiano la proprietà hanno notato alcune ombre scure incappucciate aggirarsi nel parco, allertando immediatamente le forze dell'ordine. Nuovo tentativo di ...

Orso - Allarme nella valle del Chiese : Dallapiccola incontra i sindaci : Preoccupazioni dei cittadini della valle del Chiese riguardo all’Orso sono emerse oggi in occasione dell’incontro a carattere istituzionale che l’assessore Michele Dallapiccola ha avuto con gli amministratori della valle e con alcuni rappresentanti delle imprese agricole e turistiche della zona. I sindaci si sono confrontati con Dallapiccola e con i funzionari del Servizio Foreste e fauna manifestando il “grande disagio ...

Salute - ADASC : “Allarme malformazioni congenite a Milazzo e nella Valle del Mela” : “È stato pubblicato lo studio dell’Assessorato Regionale della Salute “Stato di Salute nelle della popolazione residente nelle aree a rischio ambientale e nei siti di interesse nazionale per le bonifiche della Sicilia (Rapporto 2017)”. I dati sono veramente allarmanti,” riporta una nota dell’associazione ADASC, Coordinamento Ambientale Milazzo – Valle del Mela. “Le malformazioni congenite ...

Volo Roma-Chicago dirottato in Irlanda : la scoperta a bordo. Scritte sospette nella toilette : “Allarme bomba” : La notiziA è corsa veloce in rete alimentando più di un dibattito e diverse preoccupazioni: un aereo della United decollato da Roma e diretto Chicago è atterrato per “motivi di sicurezza” all’aeroporto di Shannon, nell’Irlanda Occidentale. Secondo l’Irish Times il Volo UA-971, partito da Fiumicino, a bordo del quale viaggiavano 214 tra passeggeri e membri dell’equipaggio, è atterrato alle 14.42 (ora ...

INSALATA MISTA BIO CONTAMINATA DA SALMONELLA/ Ultime notizie : Allarme in Italia e Germania - possibile ritiro : INSALATA MISTA bio CONTAMINATA da SALMONELLA: si diffonde in tutta Europa, ma in particolare in Italia e in Germania, l'allarme. L'ipotesi del ritiro è concreta: i rischi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 17:01:00 GMT)