Intrappolata sotto la barca, Jessica affoga in gita a 12 anni. La madre: "Neanche una scusa" Sono passati tre anni dalla morte della 12enne durante una vacanza con la scuola in Francia. Da allora i suoi familiari non hanno ricevuto alcuna risposta su come e perché sia avvenuta questa tragedia. "Nessuno ci ha mai chiamato, non sappiamo come sia potuto accadere, ci sentiamo distrutti", dice la madre.

Usa - barca si rovescia in lago del Missouri : almeno otto morti : Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno otto morti Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno otto morti Continua a leggere L'articolo Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno otto morti proviene da NewsGo.

LampedUsa - i 450 migranti del barcone trasferiti su imbarcazioni di soccorso : Otto persone sono state portate sull’isola per motivi sanitari. Il ministro Salvini non cede: «I nostri porti restano chiusi, abbiamo già dato»

Migranti - i 450 del barcone trasferiti su navi Frontex e Gdf : verso la Sicilia. Otto profughi sbarcati a LampedUsa : Il barcone con 450 Migranti a bordo, partito dalla Libia e sul quale ieri si è consumato l'ennesimo scontro tra l'Italia e Malta, è arrivato al largo di Lampedusa dove...

"Vicini a LampedUsa - ma senza poter sbarcare. Barcellona ci accoglierà" : Così vicina, così lontana. Appare così l'Italia vista dalla Astral, la nave della Ong Proactiva che nei giorni scorsi ha imbarcato cinquantanove migranti in viaggio nel Mediterraneo su un barcone in difficoltà. Le cronache riportano le polemiche esplose nel Movimento Cinque Stelle tra Fico e Di Maio e le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Salvini che dal raduno della Lega a Pontida annuncia: "Oggi c'è una ...

RagUsa - la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo : 509 migranti sbarcati : Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati Continua a leggere L'articolo Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati proviene da NewsGo.

RagUsa - sbarcati in 509 dalla nave Diciotti : due hanno ferite d'arma da fuoco : L'operazione si è conclusa alle 4 della notte. Dieci ricoverati in ospedale. A bordo c'erano anche 38 minorenni e 71 donne, sei delle quali incinte