Trump contro la Fed | ' Non sono contento dell' aumento dei tassi'

Trump 'raddoppia' e invita Putin alla Casa Bianca : collaboratori presi in contropiede : Due giorni fa il NYTimes ha rivelato che Kelly in persona ha sollecitato i leader repubblicani a esprimersi contro la politica amichevole del presi dente verso Putin .

Donald Trump contro l’Ue per la multa a Google : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha criticato aspramente la multa record da 4,3 miliardi di euro (5 miliardi di dollari) che l’Unione europea ha inflitto a Google per la posizione predominante di Android. Secondo Trump l’Ue ha voluto colpire gli Usa attraverso un’azienda (Alphabet, la holding che contro lla Google ) che batte bandiera a stelle ...

Multa Google - ira di Trump contro l'Ue : 'È ovvio' - secondo Ross - quanto il settore sia 'vitale' per 'gli Stati Uniti e l'economia globale'. Le possibili tariffe sulle auto, in ogni caso, continuano a preoccupare i produttori del settore. ...

Google - Trump contro l'Ue per la maximulta : Donald Trump ancora contro l'Unione europea. Questa volta a scatenare l'ira del presidente americano è la maxi-multa che la Commissione Ue ha comminato a Google per aver abusato della posizione ...

Dazi Usa - la Cina contro le “angherie” di Trump guarda ai mercati di Brasile - Russia e Sudest asiatico : La Cina risponderà in maniera proporzionata alle “angherie” americane. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese all’indomani della minaccia di nuove possibili tariffe made in Usa nell’ambito dell’indagine sul furto di proprietà intellettuale perpetrato contro le aziende statunitensi. La guerra commerciale tra le due superpotenze è entrata in una nuova fase martedì scorso, quando il US Trade Representative, ...