Treu | Cnel | | Opera Pa decisiva per crescita del Paese

Giù le mani dal Cnel. Il presidente Tiziano Treu : "Riforma sì - abolizione no" : Sì alla "riforma" e al "miglioramento" del Cnel, "la strada da perseguire non è la sua abolizione ma il potenziamento delle sue funzioni, la valorizzazione delle associazioni rappresentative in esso presenti e l'apertura anche ad altre realtà della società civile organizzata". Il presidente del Cnel Tiziano Treu difende l'istituto, costituzionalmente riconosciuto, e presenta in Parlamento la relazione sui servizi ...