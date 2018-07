The Cicle è il nuovo sparatutto dagli autori di Spec Ops | The Line

eurogamer

(Di venerdì 20 luglio 2018) YAGER Development, team di sviluppo salito alla ribalta per titoli come Dreadnought e il più famosoOps: The, ha presentato oggi unprogetto chiamato The Cycle, unomultigiocatore ambientato nel bellissimo quanto ostile mondo di Fortnuna III.Come riporta Gaming Bolt, Fortuna III è un affascinante pianeta di cui non conosciamo il passato, considerando come l'intera superficie sia stata terraformata in passato da una razza aliena a noi sconosciuta. È popolato da una larga varietà di creature e ogni tentativo di colonizzazione portato avanti dalla fazione nota come The Federation ha avuto esiti disastrosi.Il pianeta è infatti colpito dal Cycle, una serie di letali eventi atmosferici ciclici che colpiscono il pianeta e uccidono qualsiasi forma vivente che abbia avuto l'ardire di affrontarli. Da questo concept nascono le basi del gioco, un FPS multigiocatore che ...