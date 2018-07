Severino Antinori prosciolto dall’accusa di traffico illecito di ovociti dal gup

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) Nessundida parte del ginecologo, che oggi è statoa Milanodi essere il capo di un’associazione per delinquere che aveva lo scopo di commercializzare gameti per la procreazione assistita e di cui avrebbero fatto parte anche altri coimputati, anche loro assolti. Come riporta l’Ansa il gup Alfonsa Ferraro, che ha mandato il medico a processo a novembre per altri reati minori, ha probabilmente letto con una luce diversa rispetto alla Procura i compensi – circa 1000 euro di media – elargiti daalle donatrici di due cliniche estere (una a Siviglia, l’altra a Praga) in cambio dida rivendere alle coppie che si rivolgevano alla clinica Matris, guidata dal medico romano, per avere dei figli. Probabilmente – ma le motivazioni si conosceranno solo tra 90 giorni e solo allora si saprà con ...