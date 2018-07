Formula 1 | l' ottimismo di Vettel | ' La Ferrari c' è'

sport.ilmessaggero

: #Benevento, c'è sempre ottimismo sull'esito della trattativa per portare Roberto Insigne in giallorosso: la volontà… - Max_Mogavero : #Benevento, c'è sempre ottimismo sull'esito della trattativa per portare Roberto Insigne in giallorosso: la volontà… - passione_inter : Mercato - Ottimismo Ausilio: l'affare Vrsaljko può sbloccarsi. Il nodo è la formula - -

(Di venerdì 20 luglio 2018) 'È possibile che il caldo influisca ma domani ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto'. È Sebastiansorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...