Castoro | animale che crea dighe

ideegreen

(Di venerdì 20 luglio 2018)che può risultare simpatico con la sua aria da roditore cicciotto. Vive nell’emisfero nord, soprattutto, ma in verità è ormai difficile trovarlo visto che è quasi completamente scomparso in Europa, a causa del bracconaggio. Lo si caccia per la sua pelliccia che è infatti molto ambita da chi ama il genere. Oltre a proteggerlo, impariamo a conoscerlo. (altro…)cheIdee Green.