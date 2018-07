Caldo | allerta a Torino | “Alti livelli di ozono | evitare i rischi per la salute”

Allerta Meteo - Italia divisa in due : forti temporali al Nord - sempre più Caldo al Sud dove sarà un weekend di fuoco [MAPPE] : 1/11 ...

Allerta nubifragi a Nord - Caldo in aumento nel centro sud : Roma - VENERDI' PRIMI FORTI TEMPORALI AL Nord - Gli ultimi aggiornamenti confermano l'indebolimento dell'anticiclone venerdì al Nord, sotto l'incalzare dell'ennesimo impulso instabile Nord atlantico in ingresso dalla Francia. Sole prevalente fino al pomeriggio, ma con primi focolai temporaleschi lungo le Alpi. Sarà tuttavia tra sera e notte che l'instabilità andrà accentuandosi in modo deciso con ...

Allerta Caldo a Venezia : ondate di calore e disagio intenso : La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dall’Arpav – Centro meteorologico di Teolo – informa che oggi e domani il clima sarà decisamente caldo, il disagio fisico per il calore percepito sarà moderato-intenso. Per domani si registra un lieve aumento soprattutto delle temperature minime, con clima leggermente umido nei bassi strati dell’atmosfera che farà aumentare ancora un po’ il ...

Perugia - allerta Caldo per giovedì e venerdì : Perugia A seguito del bollettino trasmesso in data odierna, 18 luglio 2018, dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute con il quale, per le giornate di giovedì 19 e venerdì 20 ...

Caldo - allerta incendi in Sardegna : domani codice arancione nel Cagliaritano : Nel Cagliaritano per l’intera giornata di domani resta il codice arancione della Protezione civile regionale per l’elevato pericolo incendi. Le temperature diurne continuano a superare i 30 gradi e il rischio di roghi risulta accentuato dall’arrivo di venti da ovest e nord-ovest attorno ai 30 Km/h. Anche domani, quindi, l’apparato antincendi è mobilitato nel Cagliaritano per affrontare tempestivamente possibili fiamme, ...

Allerta Meteo - metà Luglio tra super Caldo e violenti temporali in arrivo : attenzione a grandine e tornado [MAPPE e DETTAGLI] :

Meteo - allerta Caldo in Sardegna e Sicilia : domenica previsti 40 gradi : Decine di chiamate al 118 per malori: la colonnina del mercurio è salita ovunque sopra i 30 gradi, raggiungendo anche i 40 gradi a Palermo, dove, insieme a Cagliari, si sono registrati i maggiori disagi, per la popolazione. Protezione civile: "Evitare alcolici e caffeina".Continua a leggere

Allerta Caldo Sardegna : domenica 15 luglio attesi 40 °C : La bolla di caldo africano non abbandona la Sardegna. La Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di Allerta per domenica 15: sono previsti 40 gradi. Secondo i dati forniti dall’Arpas, il record di oggi lo detiene il Nuorese, in particolare Ottana, dove il termometro ha raggiunto i 38 gradi, seguito dal Sassarese con 37, nel resto dell’isola, comunque, non si è quasi mai scesi sotto i 30. La situazione rimarrà invariata anche ...

Caldo - allerta a Cagliari : decine di interventi del 118 : Sono già decine gli interventi effettuati dai medici del 118 a Cagliari e nell’hinterland a causa del Caldo torrido. Il capoluogo sardo è tra le 8 città per le quali il ministero della Salute ha segnalato l’allerta. In generale è una giornata da bollino rosso per tutta la Sardegna: la Protezione civile, infatti, proprio per le altre temperature, ha emesso un bollettino per alto rischio di incendi. Sul fronte del Caldo, secondo i ...

Caldo Palermo : allerta della Protezione Civile : La Protezione Civile regionale siciliana ha diramato una bollettino meteo per ondate di calore con livello 2 ‘Preallerta’ in una scala da 0 a 3, per la città di Palermo per la giornata di domani. Il bollettino prevede una temperatura percepita di 36 gradi. “In considerazione di ciò, si invita la popolazione a prendere visione del vademecum riportato sul sito del Ministero della Salute”, si legge in una nota del ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : domenica allarme “arancione” in 7 città [ELENCO] : E’ attesa nel weekend la prima, vera ondata di Caldo estivo: nel fine settimana le temperature supereranno i 35 °C in molte zone d’Italia, e il bollettino di sorveglianza sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala per domani un bollino “arancione” in quattro città (Frosinone, Palermo, Perugia e Roma), che diventano sette domenica (esclusa Palermo, ma si aggiungono Cagliari, Campobasso, Firenze e Latina). Il ...

Allerta Caldo in Sardegna : da domani temperature sopra i 40°C : Da domani e per tutta la giornata di sabato in Sardegna le temperature potranno raggiungere o superare i 40 gradi, soprattutto nelle zone interne, nell’Oristanese e in parte del Sulcis. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse segnalando l’ondata di calore di cui già oggi l’isola comincia a sentire i primi segnali. L’Allerta scatterà domani, venerdì 13 luglio, alle 11 e si ...

Allerta Meteo - forte maltempo nelle prossime ore al Nord : violenti temporali Mercoledì 11 Luglio - Caldo in aumento al Sud :

Allerta Caldo - Ministero della Salute : bollino arancione e giallo in 4 città nel weekend [ELENCO] : Domani 7 luglio “bollino verde” su quasi l’Italia, ad eccezione di Bolzano e Perugia, dove si prevede “bollino giallo“; domenica 8 luglio “bollino giallo” per Bologna, Firenze e Perugia, “bollino arancione” per Bolzano: lo segnala il bollettino sulle ondate di calore emesso oggi dal Ministero della Salute. Ecco l’elenco in ...