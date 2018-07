Tumore al rene | 1 paziente su 4 ha meno di 50 anni

Tumore del rene : il tasso di risposta globale raggiunge quasi il 40% con pembrolizumab in prima linea : È efficace l’immunoterapia nei pazienti colpiti da Tumore del rene metastatico mai trattati in precedenza (in prima linea). Lo dimostrano i risultati di un’analisi ad interim dalla Coorte A dello studio di fase II KEYNOTE-427 su 110 pazienti, presentati al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), che ha valutato pembrolizumab, terapia immunoterapica anti-PD-1, nel trattamento di prima linea del carcinoma renale a cellule ...

Tumore del rene : nivolumab in associazione con ipilimumab offre una qualità di vita migliore : Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha presentato i risultati dei ‘patient-reported outcomes’ dello studio di Fase III CheckMate -214, in pazienti a rischio intermedio o sfavorevole con carcinoma a cellule renali avanzato trattati con la combinazione dei due farmaci immuno-oncologici nivolumab in associazione con ipilimumab, a basso dosaggio (1 mg/kg), rispetto a sunitinib, in un follow-up di oltre due anni. I pazienti di questo studio ...

Tumore al rene : chirurgia e farmaci per impedirne recidive : E’ italiano il primo studio che fornisce informazioni decisive sull’approccio multidisciplinare integrato nel Tumore del rene avanzato contro la comparsa di recidive. Si tratta di uno studio che indaga l’utilizzo della chirurgia e della terapia farmacologica. Viene presentato oggi in una sessione orale al Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) da Giuseppe Procopio, responsabile dell’Oncologia ...

Tumore rene - al via mese prevenzione nei centri Artemisia Lab : Roma, 24 mag. (AdnKronos Salute) – Tumore al rene: prevenire si può. In attesa del 22 giugno, Giornata mondiale dedicata a questa patologia, Artemisia Lab parte in netto anticipo, promuovendo il mese della prevenzione. Leader nei servizi clinici diagnostici, presente in modo capillare a Roma, Ostia e Ciampino, Artemisia Lab mette a disposizione, per il mese di giugno, tutti i centri del network per effettuare prestazioni ed esami ...

La First Lady Melania Trump operata di Tumore al rene : La First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, ha subito ieri mattina un intervento chirurgico per un problema “benigno” a un rene. Lo ha indicato la Casa Bianca, che ha chiarito che...