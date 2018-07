Sul Pollino alla ricerca della “Loricanda” | la lavanda calabrese salvata dall’oblio

Donna finisce in burrone Sul Pollino : soccorsi in atto : Gli uomini del Soccorso Alpino sono impegnati nelle operazioni di soccorso ad una Donna che è scivolata in un burrone e non riesce a risalire. Il fatto è accaduto sul monte Sellaro, sul massiccio del Pollino, a Cerchiara di Calabria (Cosenza). La Donna avrebbe riportato alcune ferite. Sul posto si stanno recando alcune squadre del 118 e i carabinieri. L'articolo Donna finisce in burrone sul Pollino: soccorsi in atto sembra essere il primo su ...