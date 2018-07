La strage di via D’Amelio | quel giorno di luglio in cui morì Paolo Borsellino

strage di via d'Amelio - a Marsala un convegno per Emanuela Loi - : Nella città dove il giudice fu procuratore capo alla fine degli anni 80 sono state organizzate diverse iniziative. Tra le principali ci sono una partita di calcio tra la nazionale magistrati e la ...

La Lega se ne infischia di Borsellino. Banchi vuoti al Senato durante le commemorazioni per la strage di via d'Amelio : La Lega dimentica Paolo Borsellino. Banchi del Carroccio semivuoti oggi al Senato durante le commemorazioni per i 26 anni dalla strage di via d'Amelio, in cui persero la vita il magistrato antimafia e i 5 agenti di scorta.A denunciare l'accaduto è la senatrice Pd Monica Cirinnà, con una foto diffusa su Facebook che testimonia l'assenza di quasi tutti i colleghi leghisti: "Oggi al Senato si ricordano Paolo Borsellino e la sua ...

Paolo Borsellino - la figlia Fiammetta : "Voglio capire chi c'è dietro"/ strage via D'Amelio "Troppi depistaggi" : Paolo Borsellino, la figlia Fiammetta: "Voglio capire chi c'è dietro". Domani saranno 26 anni dalla Strage di via D'Amelio a Palermo, "troppi depistaggi"

La figlia di Borsellino : 13 domande sulla strage di via D’Amelio : La figlia di Borsellino: 13 domande sulla strage di via D’Amelio Fiammetta, con una lettera al quotidiano la Repubblica, cerca di far luce "su un depistaggio iniziato nel 1992, ordito da vertici investigativi ed accettato da schiere di giudici". Poi dice: “Ancora aspettiamo delle risposte da uomini delle istituzioni e non ...

Questo Paese ha un debito di verità con le vittime della strage di via D'Amelio : Se la giustizia ha fatto il suo corso ora tocca alla politica. Che ha il dovere di scavare per far venire fuori le risposte alle troppe domande rimaste Via D'Amelio: la storia sofferta di una mezza verità" La strage di via D'Amelio e il dovere di non dimenticare: parla l'agente sopravvissuto"

strage Bologna - via analisi su macerie : ANSA, - Bologna, 16 LUG - Docenti, studenti e diplomati del master in analisi chimiche e Chimico-tossicologiche forensi dell'Universita' di Bologna, affiancheranno il perito Danilo Coppe nell'analisi ...

strage di via Palestro - definitiva l’assoluzione di Tutino : ‘Dichiarazioni di Spatuzza attendibili. Ma non bastano’ : Diventa definitiva l’assoluzione di Filippo Marcello Tutino, che era stato accusato di essere il presunto basista della Strage mafiosa di via Palestro. Lo ha deciso, stando a quanto riferito dal difensore, l’avvocato Flavio Sinatra, la sesta sezione della Cassazione che ha rigettato il ricorso della Procura generale del capoluogo lombardo. La Strage di via Palestro è avvenuta a Milano il 27 luglio del 1993: l’esplosione di un’autobomba ...

Sekret – Speciale Trattativa su Loft - Di Matteo : “strage di via D’Amelio? Ipotesi è che sia stata diretta da ambienti esterni alla mafia” : “Sekret – Speciale Trattativa Stato-mafia”, l’inchiesta ideata e condotta da Marco Lillo incentrata sulle stragi del ’92 e del ’93 e all’accordo tra Cosa nostra e pezzi delle istituzioni, torna con la seconda puntata esclusiva su iLoft.it. Nella prima puntata abbiamo raccontato l’incontro di Fiammetta Borsellino con Giuseppe Graviano nel carcere di massima sicurezza di Terni in cui il boss di ...

strage via Palestro - assoluzione definitiva per Tutino : E' definitiva l'assoluzione di Filippo Marcello Tutino, che era stato accusato di essere il presunto basista della Strage mafiosa di via Palestro, avvenuta a Milano il 27 luglio del 1993 e in cui persero la vita 5 persone Segui su affaritaliani.it

Milano - strage di via Palestro : diventa definitiva l'assoluzione per il presunto basista Tutino : In primo e secondo grado l'accusa aveva chiesto la condanna all'ergastolo, ma l'imputato era stato assolto in entrambi i processi a Milano

La verità sulla strage di via D'Amelio ci interessa davvero? : Strano il nostro Paese. Sui più grandi fatti che hanno riguardato la storia, drammatica, degli anni bui siamo tutti a chiedere 'verità e Giustizia', ma quando qualcuno lotta , anche e soprattutto a ...

Borsellino - indagini su strage di Via D’Amelio "depistate" : chiesto processo per 3 poliziotti : Le indagini sull’omicidio di Paolo Borsellino e la strage di Via D’Amelio sono tra i casi più gravi di depistaggio della storia della Repubblica italiana. Così secondo la Procura di Caltanissetta che oggi ha chiesto il rinvio a giudizio per tre poliziotti accusati di aver confuso le acque sulla strage del 19 luglio 1992 quando un’autobomba piazzata sotto casa della madre di Borsellino, in via D’Amelio a Palermo, provocò la morte del ...

BORSELLINO - strage via D'AMELIO/ Macché depistaggi - fu vittima della trattativa Stato-mafia : La Corte d'assise di Caltanissetta ha pubblicato le motivazioni del processo BORSELLINO quater. depistaggi, manovre, doppigiochi, golpismi. Ma è questa la verità? SALVATORE SECHI

Borsellino - strage via d'Amelio/ Il fratello Salvatore : "Spero in dialogo con nuovo Governo" : strage di via d'Amelio: "Il più grande depistaggio della storia". Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo Borsellino. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise