Il mondo della ricerca in allarme sul decreto dignità | «Un danno per tutti»

Spesa in deficit e riforma della Bce. Il fantastico mondo di Paolo Savona : I più anziani tra noi ricordano il termine voodoo economics , che venne usato da Bush, padre, durante la campagna presidenziale statunitense del 1980 per indicare alcune proposte di politica fiscale, ...

Francia campione del mondo - il discorso di Pogba prima della finale : 'Oggi si fa la storia' : Il salto di qualità che in tanti si aspettavano è arrivato puntuale al torneo più importante di tutti. Paul Pogba, dopo aver deluso al precedente Europeo nonostante il secondo posto finale, si è ...

I trend del mondo della comunicazione : (illustrazione: Getty Images) Giunto alle 65° edizione, il Festival internazionale della creatività Leoni di Cannes riunisce ogni anno per un’intera settimana il meglio dell’industria creativa italiana nella cornice del Sud della Francia; occasione unica per connettersi e lasciarsi ispirare. Quest’anno il Festival è sembrato un po’ più sommesso, quasi introspettivo. Diverse sessioni si sono concentrate sui problemi e le sfide che l’industria ...

La Francia è campione del mondo : analisi della rosa ruolo per ruolo : Ieri la Francia si è aggiudicata il suo secondo Mondiale, a vent’anni esatti dal primo trionfo a casa propria, sconfiggendo una mai doma Croazia, rivelazione di questa edizione della Coppa del Mondo, per 4-2. Il tecnico dei Bleus, Didier Deschamps, diventa così il terzo uomo nella storia del calcio a vincere un Mondiale sia da giocatore che da allenatore. Analizziamo nel dettaglio la rosa dei neo-campioni del Mondo ruolo per ruolo: alcune ...

Parigi rinomina sei fermate della Metro ai campioni del mondo : Roma, 16 lug., askanews, - Dopo la vittoria della Coppa del mondo da parte della Francia, le autorità della capitale Parigi hanno rinominato sei stazioni della Metropolitana per omaggiare i Bleus ...

Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Antonio Caserta : Il Presidente Pietro Bruno Cattaneo, il Consiglio Federale, il segretario generale Alberto Rabiti e tutta la pallavolo italiana esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Caserta: ...

Calcio - Mondiali 2018 : Francia sul tetto del mondo all’italiana? Il talento al servizio della squadra : La Francia sul tetto del mondo. La rassegna iridata del Calcio in Russia è andata in archivio e sono stati Les Blues a scrivere il proprio nome. Per la seconda volta nella loro storia, a distanza di venti anni dal trionfo casalingo di Zinedine Zidane e soci, i francesi possono esultare ed è uno che c’era in quel 1998 il trait d‘union. Parliamo di Didier Deschamps, tra i pochi eletti ad aver vinto la Coppa sia da giocatore e sia da ...

La Fondazione Carla Fendi ha premiato tre grandi nomi del mondo della scienza : Peter Higgs - François Englert e Fabiola Gianotti. A SPOLETO 61 FESTIVAL DEI 2 MONDI : Nello spirito del nuovo interesse della Fondazione per la scienza e sulla scia della mostra IL MISTERO DELL'ORIGINE presentata al FESTIVAL con le due installazioni MITI TRASFIGURAZIONI e LA scienza, ...

Mondiali 2018 : Modric è il miglior giocatore della Coppa del mondo : Modric è il miglior giocatore del Mondiale 2018. Mbappé vince il premio per lil miglior giovane mentre Kane quello di capocannoniere

CAPOCANNONIERE MONDIALI 2018 / Harry Kane come Lineker : quale futuro per il bomber della Coppa del mondo? : Harry Kane è il CAPOCANNONIERE dei MONDIALI 2018: l'attaccante inglese segna 6 gol e contribuisce al quarto posto della sua nazionale, succedendo a James Rodriguez nell'albo d'oro dei bomber(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:19:00 GMT)