Il Mediterraneo | mare chiuso

Mediterraneo - record di naufragi mentre i governi europei bloccano l'assistenza umanitaria in mare : ... e la totale confusione creata nel Mediterraneo centrale, ha aumentato la mortalità sulla rotta migratoria più letale al mondo " ha detto Sophie Beau, vice presidente di SOS Mediterranee: "L'Europa ...

Migranti - Trenta : Mediterraneo mare aperto - accoglienza è bella : "Il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà ad esserlo. La parola accoglienza è bella, la parola respingimenti è brutta". Così il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. "All'interno ...

Calabria - c'è una balena nel Mediterraneo/ Video - spettacolo nel mar Tirreno al largo di Praia a Mare : Calabria, c'è una balena nel Mediterraneo. Nel mar Tirreno al largo di Praia a Mare: Video, lo stupore dei pescatori per l'enorme cetaceo, "almeno due volte la barca"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:44:00 GMT)

Vibrazioni tersicoree sul mare. Al Teatro Mediterraneo di Bisceglie due spettacoli tra musical e contemporanea : Regia dei coreografi-ballerini Antonio Caggianelli e Grazia Di Pinto Bisceglie , BAT, Mercoledì4 lugliouno spettacolo compositoilluminerà il Teatro Mediterraneo di Bisceglie. Realizzato dalla New ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia - sei la potenza incontrastata del Mare Nostrum. Una dittatura inattaccabile - monopolio totale! : Imperatori del Mare Nostrum. Come sempre. Padroni indiscussi dello specchio d’acqua da cui è nato tutto. Egemonia totalitaria da veri dominatori, unici e incontrastabili. Questa è l’Italia che esce dai Giochi del Mediterraneo 2018, la rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum: a Tarragona non c’è stata storia, la nostra Nazione ha ribadito la propria supremazia in questa specifica area ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA IN TRIONFO! Il Mare Nostrum è azzurro - oro di Milan e compagni. Spagna ko : L’ITALIA ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli Imperatori del Mare Nostrum siamo ancora noi, la nostra Nazionale B ha demolito la Spagna padrona di casa per 3-1 (25-22; 25-17; 33-35; 25-23) e ha fatto festa a Tarragona confermando lo scettro di questa manifestazione in cui abbiamo sempre vinto nel nuovo millennio. La battaglia contro le Furie Rosse è stata particolarmente ...

ITALIA REGINA DEL MARE NOSTRUM! Gli azzurri vincono il medagliere dei Giochi del Mediterraneo - quarto trionfo di fila : IMPERATORI DEL MARE NOSTRUM! L’ITALIA ha matematicamente vinto il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva che si concluderà domani a Tarragona (Spagna). La nostra Nazione ha confermato il proprio strapotere sportivo su questa zona geografica, imponendosi nella speciale classifica per la quarta volta consecutiva (la 13esima nella nostra storia su 18 edizioni disputate): da Almeria 2005 non conosciamo rivali, ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : URAGANO DI ORI! Canottaggio - Sara Dossena - ciclismo. Italia PADRONA DEL MARE NOSTRUM! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul MARE Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Ambiente : sottoscritto il protocollo d’intesa tra Guardia Costiera e Marevivo durante l’evento “Mediterraneo da remare” : Nella giornata di ieri, giovedì 28 giugno, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino e il Presidente dell’associazione Marevivo, Rosalba Giugni, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Guardia Costiera e l’associazione ambientalista, finalizzato all’adozione di programmi e iniziative volte a favorire la ricerca scientifica in ambito marino, a realizzare ...

Parte l’8 edizione della campagna nazionale “Mediterraneo da remare” con focus “No plastic” : È stata presentata questa mattina, dalla sede galleggiante di Marevivo, l’8a edizione di “Mediterraneo da remare”, la campagna nazionale di sensibilizzazione alla tutela del Mare Nostrum, promossa dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione con Marevivo, e con l’adesione della Guardia Costiera. Eventi itineranti lungo le coste italiane, tappe internazionali in Algeria, Monaco, Francia, remate simboliche in varie località balneari e in ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : Frank Chamizo CORSARO del Mare Nostrum! Vittoria mai in discussione - apoteosi totale! : L’Italia s’è desta. Frank Chamizo conquista una strepitosa medaglia d’oro nella Lotta ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna, e si conferma il più grande interprete nella storia dello stile libero del nuovo millennio nel Bel Paese. L’italo-cubano non ha lasciato scampo all’egiziano Samy Moustafa nella finale della categoria -74, demolendolo con un perentorio 2-9 che conferma lo straordinario impeto ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : lunedì 25 giugno. Italia - prosegue la campagna del Mare Nostrum! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , lunedì 25 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

